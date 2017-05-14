| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

母親獨享 高鐵桃園站「給媽咪『按』個讚」

2017-05-14  17:35

〔記者李容萍／桃園報導〕高鐵桃園站慶祝母親節，今天舉辦媽媽獨享的「高鐵給媽咪『按』個讚」活動，媽媽們持當日高鐵車票，免費享受活力按摩及血壓檢測服務後，再使用活動道具拍照，並上傳個人臉書公開標註「＃2017高鐵給媽咪按個讚」，即可參加抽獎。

高鐵桃園站於今天活動結束後，將統計照片獲得最多讚的旅客，致贈「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份；另外再從上傳活動照片的旅客中，抽出一位幸運兒，同樣贈送「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份，得獎名單將於22日在於高鐵企業網站公告。

高鐵桃園站表示，台灣高鐵不僅縮短了城市間的距離，更讓許多在外的遊子每逢佳節之際，能更快速的回到家鄉與雙親團聚，今天是母親節，提醒民眾記得向媽媽獻上最真實的感謝。

廣告
  • 今天母親節，高鐵桃園站辦「給媽咪『按』個讚」活動，一家5口開新拍照。（記者李容萍攝）

    今天母親節，高鐵桃園站辦「給媽咪『按』個讚」活動，一家5口開新拍照。（記者李容萍攝）

  • 高鐵桃園站今天舉辦媽媽獨享的「給媽咪『按』個讚」活動。（記者李容萍攝）

    高鐵桃園站今天舉辦媽媽獨享的「給媽咪『按』個讚」活動。（記者李容萍攝）

  • 高鐵桃園站準備了很多小道具，提供媽媽們拍照，而媽媽們也很開心的與家人留影。（記者李容萍攝）

    高鐵桃園站準備了很多小道具，提供媽媽們拍照，而媽媽們也很開心的與家人留影。（記者李容萍攝）

  • 今天母親節，高鐵桃園站「給媽咪『按』個讚」。（記者李容萍攝）

    今天母親節，高鐵桃園站「給媽咪『按』個讚」。（記者李容萍攝）

  • 今天母親節，今天在高鐵桃園站搭乘高鐵的媽媽們只要持車票，就可以免費享受活力按摩及血壓檢測服務。（記者李容萍攝）

    今天母親節，今天在高鐵桃園站搭乘高鐵的媽媽們只要持車票，就可以免費享受活力按摩及血壓檢測服務。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：母親獨享 高鐵桃園站「給媽咪『按』個讚」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.