母親獨享 高鐵桃園站「給媽咪『按』個讚」

2017-05-14 17:35

〔記者李容萍／桃園報導〕高鐵桃園站慶祝母親節，今天舉辦媽媽獨享的「高鐵給媽咪『按』個讚」活動，媽媽們持當日高鐵車票，免費享受活力按摩及血壓檢測服務後，再使用活動道具拍照，並上傳個人臉書公開標註「＃2017高鐵給媽咪按個讚」，即可參加抽獎。

高鐵桃園站於今天活動結束後，將統計照片獲得最多讚的旅客，致贈「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份；另外再從上傳活動照片的旅客中，抽出一位幸運兒，同樣贈送「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份，得獎名單將於22日在於高鐵企業網站公告。

高鐵桃園站表示，台灣高鐵不僅縮短了城市間的距離，更讓許多在外的遊子每逢佳節之際，能更快速的回到家鄉與雙親團聚，今天是母親節，提醒民眾記得向媽媽獻上最真實的感謝。