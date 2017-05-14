分送1700顆愛心粽 弱勢提早歡度端午節

1700顆愛心粽包好後立即打包送上車，分送華山基金會等單位的弱勢家庭。（記者湯世名攝）

2017-05-14 17:30

〔記者湯世名／彰化報導〕超強！彰化縣臉書社團「花壇人俱樂部」及花壇急難救助會登高一呼，50多名從南北各地而來的男女老幼今天齊聚花壇鄉，分工合作洗粽葉、炒糯米和滷豬肉，由在地「高安鷹架」業者贊助全部食材，原本只要包200個粽子，結果華山彰化6個分站、家扶中心受扶助家庭都希望拿到粽子，食材費用也不斷追加，只見大家手腳俐落，一個早上就包出1700顆粽子，堆疊起來比八卦山還高，立即將這份愛心送出去，讓弱勢家庭感受到社會的愛心，歡度端午佳節。

「花壇人俱樂部」版主陳元銘與花壇急難救助會，最近在臉書社團PO出為弱勢家庭和長者募200顆粽子的想法，立即獲得熱烈回響，在地「高安鷹架」業者贊助全部食材，網友一傳十、十傳百，用實際行動支持募粽活動。

今天「高安鷹架」廠區聚集50多名男女老幼，大家七手八腳包粽子，當中不乏有台北市、桃園市的彰化鄉親，因為在臉書上看到這項消息，便決定回鄉一起包粽子，其中一名遠從南部前來參與包粽子的婦人說，能夠幫忙洗粽葉、包粽子，覺得很有意義，而且跟著大家一起工作也很有趣、很快活，一點都不累。

原本200顆粽子只是要送給花壇鄉弱勢家庭，結果華山彰化各分站都希望拿到粽子，只見大家手腳俐落，一個早上就包出1700顆粽子，分送給華山田尾、花壇、秀水、大村、二林、社頭共逾800顆，另送給家扶花壇受扶助家庭約500顆，其餘送給地方社區老人供餐，讓弱勢家庭感受到社會的愛心，歡度端午佳節。

數十名男女老幼今天一起包愛心粽，一上午即包出1700顆，堆疊起來比八卦山還高。（記者湯世名攝）