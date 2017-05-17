拯救地球靠她大吃？！ 六大盆食物轉眼間輕鬆消滅！

中國知名大胃王密子君挑戰吃各地氾濫的食材，一盆盆的食物，她都可以輕易解決，令人嘆為觀止。（圖擷取自密子君影片）

2017-05-17 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕有「中國版的木下佑香」之稱的大胃王密子君，因長相甜美又超會吃，累積不少鐵粉。近期她一部拯救世界過剩的食材影片，讓網友嘆為觀止，還被「餵養員」（密子君男友）講說是在毀滅地球，不是拯救地球。

▲普通的漢堡對她而言根本就是配菜，每次的暴食影片都讓人驚呼連連。

日前丹麥駐中國使館呼籲，請中國人到丹麥幫忙消滅繁殖過剩的生蠔，結果世界各地都出現動物食材過剩的現象，如加州小龍蝦、美國鯉魚、古巴螃蟹、澳洲兔子、鮭魚，還有因為暖化會大量繁殖的水母。

▲密子君靠著「吃秀」獲得微博的網紅認證。

密子君選了生蠔、小龍蝦、鯉魚、螃蟹、兔子，只見滿滿六大盆的食物，外加一盆小番茄解膩，她都快速地消滅，吃完還宣布拯救世界成功。但一般民眾千萬不要輕易嘗試這種大胃王的挑戰。