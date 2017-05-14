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彰化慈濟浴佛 新住民穿傳統國服最閃亮！

2017-05-14  17:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是母親節，慈濟基金會在彰化市南郭國小禮堂舉行浴佛大典，新住民穿著傳統國服來浴佛，也透過穿著家鄉的傳統衣服，傳達對故鄉母親的祝福。

今天來參加浴佛大典的新住民，有來自越南、印尼、泰國、菲律賓、中國、柬埔寨等國，最特別的是穿起國服，也就是故鄉的傳統服裝，在全場的浴佛大典當中特別顯眼。

有的新住民不只是自己穿上國服，連小孩也穿上國服，一起來參加浴佛；來自越南的文彩燕嫁到台灣，投入志工服務，介紹越南同鄉來參加「生活適應輔導課程」，希望同鄉能夠更加融入台灣社會。

同樣來自越南的陳秀蘭，偕同夫婿與長女一起參加浴佛活動，陳秀蘭說，她嫁到台灣16年，全家靠著丈夫從事水電工作來養家，沒想到丈夫2年多年罹患鼻咽癌，全家頓時失去依靠，還好有同鄉文彩燕的關心，以及慈濟人伸出援手，讓一家人可以度過難關。

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  • 新住民穿著國服來參加彰化慈濟的浴佛大典。（記者劉曉欣攝）

    新住民穿著國服來參加彰化慈濟的浴佛大典。（記者劉曉欣攝）

  • 穿著國服的新住民參加彰化慈濟的浴佛大典，合十祝禱身邊的家人、遠方的親人平安健康。（記者劉曉欣攝）

    穿著國服的新住民參加彰化慈濟的浴佛大典，合十祝禱身邊的家人、遠方的親人平安健康。（記者劉曉欣攝）

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