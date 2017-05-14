車卡基隆路地下道 波麗士合力把車推上去

2017-05-14 17:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕波麗士大人辛苦了！前天上午8時許，適逢上班尖峰時間，台北市警方接獲通報、基隆路車行地下道往北方向塞車，信義交通分隊陳姓女警趕赴現場，發現1輛黑色中型房車因機械故障，拋錨在基隆路車行地下道爬坡處，嚴重影響交通。

陳姓女警當時研判，若等拖吊車來排除，等待過程會使基隆路交通大打結，耽誤民眾上班時間，為立即恢復交通順暢，身形嬌小的她，決定與該車駕駛合力推車排除，過程中3名警察亦趕來支援，5個人費了九牛二虎之力，終於成功推車爬坡200公尺，將車推至轉角松隆路不會影響交通之處，不僅解救了駕駛人窘境，也恢復上班尖峰時間交通。

警方藉此機會感謝當日協助排除拋錨車輛的熱心民眾，齊心協力即時排除道路障礙，同時也提醒，近日陰雨，駕駛人行車前應檢查車輛功能是否健全，避免因機件故障拋錨，影響交通安全與順暢。