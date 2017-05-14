中市美村路、崇倫街地下道將封閉 指引牌部署完成

2017-05-14 17:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中鐵路高架化後，共有24個地下道陸續進行縫合填平工程，其中，南區美村路、崇倫街機車地下道，將於本月19日上午9時起封閉施工，預計施工日數為140天，至今年10月竣工，台中市警局三分局已完成替代道路規劃，請用路人改道避免堵塞。

警方表示，上述替代道路，建議原本利用美村地下道來往三民西路與復興路二段的車輛，改道行駛忠明南路、五權（南）路地下道，或是走三民路，至三民西路與復興路二段；崇倫街機車地下道部分，建議行駛已新闢的西川一路，此新路已貫通建國南路與建國北路。

中市第三警分局長沈炳信今天會勘替代道路與引導指示牌，他強調，這段時間勢必造成用路人的不便，已經協請警察廣播電台宣傳改道訊息，並動用警力及義交加強疏導交通，每日上、下班尖峰時段，實施重要路口疏導管制，至工程完成為止，另外，這段期間會有大型工程車進出，用路人與行人請謹慎通行。