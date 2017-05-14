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中市美村路、崇倫街地下道將封閉 指引牌部署完成

2017-05-14  17:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中鐵路高架化後，共有24個地下道陸續進行縫合填平工程，其中，南區美村路、崇倫街機車地下道，將於本月19日上午9時起封閉施工，預計施工日數為140天，至今年10月竣工，台中市警局三分局已完成替代道路規劃，請用路人改道避免堵塞。

警方表示，上述替代道路，建議原本利用美村地下道來往三民西路與復興路二段的車輛，改道行駛忠明南路、五權（南）路地下道，或是走三民路，至三民西路與復興路二段；崇倫街機車地下道部分，建議行駛已新闢的西川一路，此新路已貫通建國南路與建國北路。

中市第三警分局長沈炳信今天會勘替代道路與引導指示牌，他強調，這段時間勢必造成用路人的不便，已經協請警察廣播電台宣傳改道訊息，並動用警力及義交加強疏導交通，每日上、下班尖峰時段，實施重要路口疏導管制，至工程完成為止，另外，這段期間會有大型工程車進出，用路人與行人請謹慎通行。

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  • 中市警局三分局已完成南區美村路地下道與崇倫街機車地下道封閉改道措施。（記者張瑞楨翻攝）

    中市警局三分局已完成南區美村路地下道與崇倫街機車地下道封閉改道措施。（記者張瑞楨翻攝）

  • 封閉改道的布條，也已懸掛。（記者張瑞楨翻攝）

    封閉改道的布條，也已懸掛。（記者張瑞楨翻攝）

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