「母親花」漾金波 日月潭七彩金針超繽紛

日月潭頭社金針花田開出七彩顏色的花朵，紅、黃、粉、桃、紫花爭妍比美，讓人看得目不暇給。（記者劉濱銓攝）

2017-05-14 16:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕今天是母親節，許多人都順應西洋習俗送媽媽康乃馨，而在台灣也有屬於自己的「母親花」金針花，惟一般開花期都在中秋節前後，但在日月潭周邊的頭社農村，則有農民育種出能在五月開花的金針花，甚至研發出能開出紅、黃、粉、桃紅等各色七彩金針花，吸引許多家庭客前往欣賞，流連在眼前的浪漫花海中。

頭社金針花農王順瑜表示，當地金針花經過多年育種，已有上百種款式的花朵，除了秋天常見的金橘色品種外，還有大紅色、亮黃色、粉色、桃紅色、紫芋色、藕色、滾蕾絲邊等等，由於金針花又叫萱草、忘憂草，也是台灣的母親花，才讓他想培育出能在5月開的金針花，經不斷嘗試終於如願，希望開出的各形各色繽紛花朵，都能讓前來欣賞的民眾或媽媽們有不一樣的感受。

他說，除了金橘色、七彩金針花田外，也引進頭社盆地水源開闢成金針花七彩浮排，讓到訪的遊客在水池邊散步時，就能徜徉在七彩步道上，甚至可以到池畔體驗手搖船，而目前花田裡的金針花況都已超過5成，預計端午節就會滿開，屆時可望欣賞到更壯闊的花海景緻。

日月潭頭社金針花開出七彩顏色的花朵，搭配水池襯托七彩浮排金針花，別有一番風情。（記者劉濱銓攝）

金針花也是台灣的母親花，尤其日月潭頭社在五月時節就能綻放花朵，盛大的花海景致相當美麗。（記者劉濱銓攝）