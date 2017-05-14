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「越」來「越」愛妳 育德國小包越式春捲慶祝母親節

越南媽媽穿上美麗的傳統服飾，教導育德國小學童包生春捲歡慶母親節。（記者陳冠備攝）

2017-05-14  17:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕慶祝母親節，就一起來包春捲吧。來自越南的三位新住民媽媽，嫁來台灣都超過10年，遇到母親節就備感思親，彰化縣育德國小慶祝母親節活動，決定邀請3位「越」母來學校指導學童一起包越南生春捲過節，媽媽們也穿起越南傳統服裝，與50多位學童們一起度過難忘的母親節。

育德國小全校不到50人，是彰化二林鎮偏鄉小學，校內有1/4學童是新住民之子，對於慶祝母親節更是充滿異國風，現任與前任家長會長妻子吳秀容與張秋英都來自越南，在母親節前夕，她們特別準備高麗菜、豬肉片、透明春捲皮，並穿上美麗的傳統服飾，要來教大家包春捲。

張秋英說，越南人遇到開心的時刻就會包春捲慶祝，越南的生春捲餡料有高麗菜、豬肉，但是還會拌上蝦米、檸檬汁與糖或是魚露，酸酸甜甜又鹹鹹的滋味，夏天吃超開胃，讓媽媽吃了不會變胖，而且這也是越南家鄉的滋味，每逢佳節品嚐特別思念。

「我要趕快拿給媽媽吃！」，二年級的邱姓女童說，第一次吃越南春捲，覺得很好吃，所以特別親手包了2條，要帶回去給媽媽吃；老師劉騏慶說，親情無國界，新住民媽媽分享家鄉美食，教導所有小朋友製作，把思鄉之情轉為大愛，是母親節最美好、最貼心的禮物。

育德國小學童大快朵頤生春捲。（記者陳冠備攝）

慶祝母親節，育德國小邀請新住民家長製作異國美食，一起同樂。（記者陳冠備攝）

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