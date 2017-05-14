| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市南港大樓濃煙竄出 消防隊灌救中 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

終於要開通了 台中成功路封7月 端午連假前通行

2017-05-14  16:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕綠川正進行開蓋工程，中區成功路與綠川東、西街口的成功橋，去年11月起封路施工，原定今年1月恢復通行，卻一再延宕，至今已封閉了7個月，當地攤商生意大受影響，民怨四起。經市議員江肇國協調，市府承諾端午連假前恢復通行。

江肇國表示，該路段封閉後，不只造成火車站、干城周邊交通壅塞，附近商家、攤商也因為道路封閉，人車無法進出，生意跌落谷底。民眾期盼市府能早日完工開通，工程卻一再延宕，7個月下來，大家叫苦連天。

為此，他邀集市府水利局、繼光里里長吳禎耀、綠川里前里長楊文宏及數10位居民一同至成功路、綠川東、西街口會勘工程進度，並要求水利局加快工程進度，立即承諾開放日期，給居民清楚交代。

當地居民陳小姐說，她在綠川東街經營豬肉攤販超過10年，客源一直很穩定，但綠川開蓋工程展開，成功路封路之後，生意一落千丈，現在顧客剩下連1成都不到。7個月來，她幾乎無法維持生計，生活陷入困境，希望市府別再拖了，快點通路，也給大家一條生路。

水利局說，成功橋主體工程目前已完工，但為避免貿然開放通行、危及整體結構，造成二次施工情況，因此延遲該路段開放期程。原預計5月31日拆除圍籬開放通行，考量議員、里長及當地民眾的訴求，會加速工程進行，提前於25日、端午連假前恢復通行。

廣告
  • 中區成功橋工程延宕，附近商家、攤商生意一落千丈，叫苦連天。（記者黃鐘山攝）

    中區成功橋工程延宕，附近商家、攤商生意一落千丈，叫苦連天。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 封路 成功橋 綠川東街
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：終於要開通了 台中成功路封7月 端午連假前通行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.