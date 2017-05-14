終於要開通了 台中成功路封7月 端午連假前通行
2017-05-14 16:52
〔記者黃鐘山／台中報導〕綠川正進行開蓋工程，中區成功路與綠川東、西街口的成功橋，去年11月起封路施工，原定今年1月恢復通行，卻一再延宕，至今已封閉了7個月，當地攤商生意大受影響，民怨四起。經市議員江肇國協調，市府承諾端午連假前恢復通行。
江肇國表示，該路段封閉後，不只造成火車站、干城周邊交通壅塞，附近商家、攤商也因為道路封閉，人車無法進出，生意跌落谷底。民眾期盼市府能早日完工開通，工程卻一再延宕，7個月下來，大家叫苦連天。
為此，他邀集市府水利局、繼光里里長吳禎耀、綠川里前里長楊文宏及數10位居民一同至成功路、綠川東、西街口會勘工程進度，並要求水利局加快工程進度，立即承諾開放日期，給居民清楚交代。
當地居民陳小姐說，她在綠川東街經營豬肉攤販超過10年，客源一直很穩定，但綠川開蓋工程展開，成功路封路之後，生意一落千丈，現在顧客剩下連1成都不到。7個月來，她幾乎無法維持生計，生活陷入困境，希望市府別再拖了，快點通路，也給大家一條生路。
水利局說，成功橋主體工程目前已完工，但為避免貿然開放通行、危及整體結構，造成二次施工情況，因此延遲該路段開放期程。原預計5月31日拆除圍籬開放通行，考量議員、里長及當地民眾的訴求，會加速工程進行，提前於25日、端午連假前恢復通行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 40條母親節蛋糕已訂不取 老闆免費送賺福報
- 明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週
- 母親節 慈善團體提供弱勢家庭免費挑選日常用品
- 她愛心認助20年 受助生感恩送愛「第二個媽媽」
- 木匠手作布丁 竟用過期香料
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- NBA》格林防守數據多驚人 兩張圖片告訴你
- 一週大事（5月7日至13日）
- 沒做任何動作 這次也會中毒
- 全台第一條！ 高市︰假日運量上萬人
- 醉客砸破司機頭部 酒醒才知闖大禍
- 當媽第一個母親節 瑞莎想要電影票卻變成...
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾向老公說...
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- MLB》敲出再見轟 哈波：只是想和沃爾一樣
- 英海灘驚見數千隻水母 最大長90公分！
- 你累了？笨賊剛逃過警追捕 累睡車上仍被逮
- 母親節水噹噹 千歲團阿嬤穿婚紗
- 「開演唱會瞎了眼」 鄭進一慘被張魁嘴砲
- 李千娜開唱 男友大搖大擺力挺
- 北市賞螢熱 2公園導覽加碼
- 【朵朵小語】 落葉的勇氣
- （影音）不畏座位空蕩蕩 姜河那暖笑送愛飆出汗
- F1西班牙站 賓士車隊韓密爾頓奪桿位
- 恐怖情人記恨6年 假送生日禮物騙她出來潑汽油
- NBA》球爸干涉孩子太多 厄文看不下去有話要說
- 【愛讀書】 《無眠》
- 愛喲我的媽! 楊家維健康出賽 媽媽樂
- 美女爆乳站台 葉啟田怨嘆無緣
- 蔡英文：年改若成功 台灣民主就成功
- 〈圖文專欄〉愛妳．珍視自己
- 埃及中部地下墓穴 挖到17具木乃伊
- 馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉決賽
- 中國妹吹東洋風 穿日本短浴衣接客
- 校園賀節 餐飲生秘密禮媽媽驚喜
- 桃園市立兒童美術館開幕 閱讀看劇多功能
- 自由廣場》世界衛生 強凌弱
- 陶子曝光當媽心聲 3萬媽咪暖哭「感同身受」
- 航空城馬拉松 海軍基地比賽
- 衛福部證實 我基層診所曾遭網攻
- 火箭教頭允輪休 哈登先跑夜店放鬆
- 轉型正義！ 西班牙國會決議挖佛朗哥墳
- 星期專論》才女自殺和騙子文化！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：終於要開通了 台中成功路封7月 端午連假前通行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分