終於要開通了 台中成功路封7月 端午連假前通行

2017-05-14 16:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕綠川正進行開蓋工程，中區成功路與綠川東、西街口的成功橋，去年11月起封路施工，原定今年1月恢復通行，卻一再延宕，至今已封閉了7個月，當地攤商生意大受影響，民怨四起。經市議員江肇國協調，市府承諾端午連假前恢復通行。

江肇國表示，該路段封閉後，不只造成火車站、干城周邊交通壅塞，附近商家、攤商也因為道路封閉，人車無法進出，生意跌落谷底。民眾期盼市府能早日完工開通，工程卻一再延宕，7個月下來，大家叫苦連天。

為此，他邀集市府水利局、繼光里里長吳禎耀、綠川里前里長楊文宏及數10位居民一同至成功路、綠川東、西街口會勘工程進度，並要求水利局加快工程進度，立即承諾開放日期，給居民清楚交代。

當地居民陳小姐說，她在綠川東街經營豬肉攤販超過10年，客源一直很穩定，但綠川開蓋工程展開，成功路封路之後，生意一落千丈，現在顧客剩下連1成都不到。7個月來，她幾乎無法維持生計，生活陷入困境，希望市府別再拖了，快點通路，也給大家一條生路。

水利局說，成功橋主體工程目前已完工，但為避免貿然開放通行、危及整體結構，造成二次施工情況，因此延遲該路段開放期程。原預計5月31日拆除圍籬開放通行，考量議員、里長及當地民眾的訴求，會加速工程進行，提前於25日、端午連假前恢復通行。