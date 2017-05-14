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日本電車到底有多擠？ 這張照片讓人秒懂了...
2017-05-14 17:04
日本網友貼出經過通勤電車擠壓後，麵包被壓得超薄的照片，具體呈現日本電車的擁擠程度。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕日本人早已習慣擠電車，許多人戲稱為沙丁魚罐頭，不過通勤時間的電車到底有多擠？日本網友今天（14日）po出照片，一張圖讓網友秒懂電車的擁擠程度。
一名日本網友在推特貼出照片，他原本蓬鬆的麵包，經過人潮擠壓後竟變成一片麵包，許多日本網友看到後紛紛轉推，有人大嘆通勤時的電車超可怕。
有網友表示有同樣經驗，貼出被壓扁的飯糰照片，還有人自製被壓扁的麵包廣告，也有人說這是蘋果產品的薄度；雖然有日本人覺得被壓扁太誇張，許多人則表示驚訝和認同。
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