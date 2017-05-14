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新住民飆歌賽 新二代陪唱解母鄉愁

2017-05-14  16:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今天母親節，高市社教館首度舉辦「南向風華．台灣加油～新住民 歌唱比賽」，新住民以國台語飆歌，新二代則以媽媽母語陪賽，一解母親思鄉之愁，讓媽媽們感動不已。

活動共有45名越南、印尼、泰國及柬埔寨的新住民與子女參賽，甚至有設籍南投的新住民遠來競逐，雖然只是業餘，但參賽者在服裝、造型上毫不馬虎，有人穿母國的傳統「國服」，或斥資購買舞台裝，彷彿是場小型嘉年華會，加油團更是陣容龐大，有500餘名親友到場打氣。

越南籍阮桂雯以台語歌「思念你的心肝你敢知」，傳達對故鄉思念，獲得冠軍；印尼的何依宓以「車站」應戰獲亞軍；越南的阮英俊以「練習」拿下第3名。

「新二代親子組」由母子（女）攜手登台，就讀小港高中的許德輝，是高中校慶合唱的冠軍，但媽媽華媂瑪沒有舞台經驗，他帶著媽媽演唱印尼歌曲「YAMKO RAMBE YAMKO」，歡喜奪冠。

文藻外語大學越南社帶來越南傳統舞蹈演出，戲碼有南越的鄉村之畫及北越的手鼓。社員羅氏麗寒說，能推廣越南文化，又能跟同鄉及台灣的朋友交流，是一個很棒的體驗，段氏蘭英表示，這個活動讓新住民的生活更有意義。

社教館館長沈坤佑表示，唱歌是親近自己語言的方式之一，希望新住民透過比賽將唱歌融入生活中，並鼓勵教導新二代學習異國文化，孩子跟父母一起歌唱，可從中學習母親的母語。

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  • 「新二代親子組」小港高中許德輝（右）與母親合唱印尼歌曲奪冠。（記者洪臣宏攝）

    「新二代親子組」小港高中許德輝（右）與母親合唱印尼歌曲奪冠。（記者洪臣宏攝）

  • 越南籍阮桂雯以台語歌傳達思念，優美歌聲奪冠。（記者洪臣宏攝）

    越南籍阮桂雯以台語歌傳達思念，優美歌聲奪冠。（記者洪臣宏攝）

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