快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
母女相倚24載 孝女坐輪椅也要推著老母前進
2017-05-14 16:11
戴春香（後）坐輪椅推著媽媽前進。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕今日母親節，台中慈濟醫院舉辦浴佛典禮，來自龍井區的戴春香陪著63歲母親，雙雙坐輪椅與會，這對相依為命24年的母女，因先後遭遇車禍，陸續不良於行，戴春香接受雙腳矯正手術，仍坐著輪椅照顧媽媽，曾獲選台中市孝親楷模。戴春香努力復健，盼能儘快再站起來，別讓媽媽擔心。
「我的嫁妝是媽媽」48歲戴春香笑稱，已過適婚年齡，若有人想娶她，要能接受媽媽。戴春香與媽媽只差15歲，3個妹妹已出嫁，她7歲喪父，身為長女，堅強地與媽媽照顧妹妹，但14歲時卻在上學途中發生車禍，右腳掌變形外翻，因經濟因素沒有開刀治療，詎料，25歲時媽媽也因車禍腦部重創，從此以輪椅代步。多年來她靠著左腳做行動支撐，一跛一跛照顧媽媽，母女隱身鄉間相依為命，倚賴低收入戶補助維生。
慈濟社區師姊張美華表示，戴家母女形影不離，日常起居，戴春香隨侍在側，儘管行動不便，她仍將媽媽照顧妥適，近年戴春香左腳乏力，腳底板嚴重變形，去年終於肯住院手術，術後她坐輪椅，從後面推著媽媽的輪椅前進，即使不方便，但貼心始終如一。
經過一年復健，戴春香已能勉強站立，雖然無法正常行走，她仍樂觀指出，自己只是陪伴媽媽，剛好受傷只能待在家裡，順理成章就照顧媽媽。母女首次浴佛，祈求佛陀，讓媽媽能與腦裡的水瘤和平共處，也期待自己雙腳能脫離矯正鞋，有一天可以正常行走。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週
- 泰國鱧作亂！台東活水湖驚傳「魚咬人」
- 謠言終結站》 避孕藥洗頭可生髮？ 小心「女性化」
- 小心！「勒索病毒」全球肆虐 安卓手機也可能中鏢
- 道路寬度差15米 中市進德路車禍頻傳
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 貝克漢想砸2.7億購入加勒比海小島送貝嫂 歡慶相識20周年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese institutions reported safe after attack
- 蔡英文：當總統滿辛苦 常被罵得承擔
- 蔡英文：年改若成功 台灣民主就成功
- 花女灣生校友回娘家︰花蓮是故鄉
- 雲林糊獅頭 高近5公尺
- 送悍將3連敗 兄弟「伍」夠厲害
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- MLB》遊騎兵總管訪日看大谷 恐不續留達比修
- 同梯雙林「樺」別憂「煜」 》建仔拚戰史 林煜清心靈雞湯
- 今日MLB戰績
- 你累了？笨賊剛逃過警追捕 累睡車上仍被逮
- MedPartner》現在雞蛋到底能不能吃？多吃蔬果能不能幫助排出戴奧辛？－問題新聞真相破解
- 都獲模範母親 母女到會場才發現
- 漢光加碼 模擬共軍戰機攻清泉崗基地
- 加深管路 中和16高壓電塔明年拆光
- 埃及中部地下墓穴 挖到17具木乃伊
- 台灣黃金儲備 退回全球14名
- 圖66萬酬勞 代理孕婦撐破傷口喪命
- 獨家》分隊門口也能接生！這2位打火英雄太神
- 李勤岸／所謂詩人
- （影音）銀行員宋仲基帥樣曝光！向《太陽》的「他」致敬
- 5/14重要財經新聞一覽
- 韓職》追平轟太嗨 億元男單手大甩棒超狂（影音）
- 袁艾菲不認愛肌肉男 擔心嫁不掉
- 忠誠度爭議 郝龍斌、吳敦義針鋒相對
- 索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁...
- 綠島海巡急先鋒 搏浪救起失蹤浮潛客
- 「為媽媽洗腳」 乾阿嬤現身好驚喜
- 妙齡女酒後男摸臀 男子派出所下跪求神原諒
- 別人過節歡喜團圓 他卻這樣回到母親身邊⋯
- 校園賀節 餐飲生秘密禮媽媽驚喜
- （影音）路斯明獻出第一次 竟遭太座嫌好娘
- 【愛的感謝狀】 母親也是一座山
- 中職》陳傑憲躍升獅隊新人氣王 場外關東旗又被A走啦！
- 五人制足球冠軍 甄審甄試恐無大學讀
- 母親節義賣 客製指尖陀螺助弱
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：母女相倚24載 孝女坐輪椅也要推著老母前進
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分