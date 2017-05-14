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母女相倚24載 孝女坐輪椅也要推著老母前進

戴春香（後）坐輪椅推著媽媽前進。（記者張軒哲攝）

2017-05-14  16:11

〔記者張軒哲／台中報導〕今日母親節，台中慈濟醫院舉辦浴佛典禮，來自龍井區的戴春香陪著63歲母親，雙雙坐輪椅與會，這對相依為命24年的母女，因先後遭遇車禍，陸續不良於行，戴春香接受雙腳矯正手術，仍坐著輪椅照顧媽媽，曾獲選台中市孝親楷模。戴春香努力復健，盼能儘快再站起來，別讓媽媽擔心。

「我的嫁妝是媽媽」48歲戴春香笑稱，已過適婚年齡，若有人想娶她，要能接受媽媽。戴春香與媽媽只差15歲，3個妹妹已出嫁，她7歲喪父，身為長女，堅強地與媽媽照顧妹妹，但14歲時卻在上學途中發生車禍，右腳掌變形外翻，因經濟因素沒有開刀治療，詎料，25歲時媽媽也因車禍腦部重創，從此以輪椅代步。多年來她靠著左腳做行動支撐，一跛一跛照顧媽媽，母女隱身鄉間相依為命，倚賴低收入戶補助維生。

慈濟社區師姊張美華表示，戴家母女形影不離，日常起居，戴春香隨侍在側，儘管行動不便，她仍將媽媽照顧妥適，近年戴春香左腳乏力，腳底板嚴重變形，去年終於肯住院手術，術後她坐輪椅，從後面推著媽媽的輪椅前進，即使不方便，但貼心始終如一。

經過一年復健，戴春香已能勉強站立，雖然無法正常行走，她仍樂觀指出，自己只是陪伴媽媽，剛好受傷只能待在家裡，順理成章就照顧媽媽。母女首次浴佛，祈求佛陀，讓媽媽能與腦裡的水瘤和平共處，也期待自己雙腳能脫離矯正鞋，有一天可以正常行走。

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