「浪漫台三線」要穿身上 徵手作創客

2017-05-14 16:10

〔記者黃邦平／台北報導〕有創意、有夢想，就怕沒人知道、實現不了。「衣啟飛翔」創客基地提供訂製服飾創作空間，最近搭配「浪漫台三線」主題，要把客家風格的服飾設計提升到流行趨勢、甚至建立品牌，即日起徵求創作好手。

「衣啟飛翔」是勞動部勞動力發展署桃竹苗分署成立的國家級創客基地，也是唯一以訂製服、機能服為特色的創客空間，提供創客免費使用，可交流討論、展示，也有可供服裝實作的各式縫紉機台、打樣打版中心，如同業小型服裝工廠，希望協助動手實現創意的好手們切入「新藍海」、用服裝說故事。

「浪漫台三線」是政府推動客家聚落發展的政策口號，這條公路也是貫穿眾多客家聚落的重要幹道；桃竹苗分署分署長丁玉珍表示，服裝設計的靈感無所不在，若能結合在地文化更棒，這次「浪漫台三線」印花設計競賽就是希望帶動跨界合作，萃取客庄獨特文化元素，創造更多驚艷的印花作品，製作成服飾及配件，形塑新的服裝文化品牌和流行趨勢。

競賽即起徵件，不論服裝設計師、平面設計師、視覺創意等，或是學生，只要對設計有興趣者皆可報名，不限資格，總獎金達6萬元，詳情可上網查詢。