東方雀躍影展 成績亮眼

東方設計學院第7屆雀躍影展6部作品，有3部在校外嶄露頭角，成績亮眼。（記者蘇福男攝）

2017-05-14 15:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕東方設計學院第7屆雀躍影展6部作品，2部在放視大賞中嶄露頭角，另1部入圍第12屆螺絲起子國際學生短片創作影展，成績亮眼。

雀躍影展為東方設計學院影視藝術系畢業影展，今年邁入第7屆，主題為《無限》，共有6部作品參展，包括《參肆伍捌》、《伊布》、《海洋症》、《三點不露俠》、《時荒》和《流離事務所》。

其中，《參肆伍捌》整體作品構圖協調精準，運鏡的手法流暢到位，巧妙地抓住觀眾的好奇心，該片榮獲2017放視大賞「數位影音組」特別獎；《伊布》也同時入圍放視大賞，這是一部爭論性高，且值得深思的實驗片。

《海洋症》在環境議題上，萌生創新的想法，人化為水，人本是水的核心，是一部能夠讓人重新反思自然的作品，入圍第12屆螺絲起子國際學生短片創作影展。