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供電系統也有危險！台電緊急動員躲勒索病毒

2017-05-14  15:30

［記者林筑涵／台北報導］全國各地昨日陸續傳出遭到勒索病毒「WannaCry或WCry」攻擊的「災情」，中毒電腦所有檔案皆被強制封鎖、加密，要求受害者支付高額贖金才能解密，台灣被列為「重災區」網路一片哀嚎。由於部分電力系統同樣使用微軟進行調度、操作，台電發布「緊急資安事件」並四處張貼SOP防範流程；同時表示，今經盤點後電力系統沒有問題，發電、運轉皆正常。

勒索病毒昨日起迅速襲擊全台各用戶，由於目前政府機關系統仍以微軟運作為主，同樣面臨這波病毒威脅；其中，台電電廠及電力調度中心關乎全國供電狀況，各電廠除自身操作以外，也需經由系統連線調度中心，接受電力各項調度，一旦遭勒索病毒攻陷，全台供電將受到影響。

對此，台電副調度監鄭有財指出，台電已成立緊急應變中心，資訊部門今早也針對電力系統全盤檢查，並確認無遭到病毒攻擊；同時鄭有財也說，目前各電廠運轉、發電以及與調度中心連線皆正常運作，強調此事件不影響供電。

另外，台電表示，雖今屬假日，但資訊部門陸續著手預防工作，已整理出SOP流程張貼於各處室，宣導各部門需先將電腦網路線拔除再進行更新，同時將於週一上班時進行大規模盤點工作。

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  • 台灣淪陷勒索病毒，台電動員張貼「緊急資安事件」防範流程，為確保供電系統安全。（台電提供）

    台灣淪陷勒索病毒，台電動員張貼「緊急資安事件」防範流程，為確保供電系統安全。（台電提供）

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