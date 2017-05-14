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台東傳魚咬人 專家：應是護幼行為

台東活水湖泳客被泰國鱧咬的傷口。（記者黃明堂翻攝）

2017-05-14  15:29

［記者黃明堂／台東報導］台東活水湖傳出外來種魚類「泰國鱧」咬傷兩位民眾事件，水試所淡水繁養殖研究中心主任楊順德說，過去未曾聽聞泰國鱧主動咬人，可能正值護幼期，才出現主動攻擊行為。

先後有兩位泳客在活水湖游泳時遭泰國鱧攻擊，一位是在游動過程被咬傷小腿，另位是在岸邊戲水時，靜止的狀態下也被咬，都被咬出嬰兒嘴大的齒痕。台東縣教育處已宣布即封閉活水湖至17日，進行水域清理。

水試所淡水繁養殖研究中心主任楊順德看過照片後，判斷應該就是泰國鱧，但他對泰國鱧咬人頗感驚訝。他說，泰國鱧在西部的曾文水庫、日月潭較為常見，體型最大可到一米多，雖然兇猛，但他未曾聽聞主動攻擊人類，通常牠遇到比自己大的生物，會閃到一邊，只有釣客釣起在脫鉤時，會被咬到。

楊順德說，魚主動攻擊的行為，會發生在護幼期，牠們為保護後代，可能會對進入領域的生物主動攻擊。

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  • 台東活水湖傳泰國鱧咬人，被捕獲的魚體照片。（記者黃明堂攝）

    台東活水湖傳泰國鱧咬人，被捕獲的魚體照片。（記者黃明堂攝）

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