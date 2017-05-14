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被貓咪用額頭頂？ 專家：代表牠將你納入群體

2017-05-14  15:54

〔即時新聞／綜合報導〕很多家貓常會透過肢體和主人互動，不過有時主人卻不懂其背後意涵。貓咪專家指出，當飼主被貓咪用額頭頂撞時，行為裡包含許多情感意義，其中一項就是「貓咪想將你納入牠的群體」。

貓咪行為諮詢醫師林子軒在臉書上指出，過去很多人會將貓咪用額頭頂撞主人的動作誤解，以為這和貓咪用臉頰、下顎等處磨蹭，想與飼主氣味交換的動作相同。然而這幾年的研究卻發現，相較於用其他部位磨蹭，貓咪使用額頭頂撞主人的行為，有更多情感意義在內，其中一項就是貓咪想將你納入牠的群體（colony）。

林子軒說，貓咪會透過氣味來辨識對象，並藉由此建立出基礎的社交圈。對貓咪而言，「你跟我是不是同一國」的想法就建立在你身上是否有和我同樣的氣味。通常活潑積極、個性強勢、階級地位較高的貓咪，更容易會用頭來頂人。當貓咪靠近你、將獨有氣味放在你身上，是一個非常親暱的愛的表現。

林子軒建議主人，當下次貓咪用這樣的動作來迎接你時，不妨蹲低身子，輕柔地用額頭回應牠的動作。對於較膽小、不敢直視人的貓咪，則可以用握拳的方式來代替額頭，緩緩地靠近跟牠打招呼。

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  • 貓咪專家指出，當飼主被貓咪用額頭頂撞時，行為裡包含許多情感意義，其中一項就是「貓咪想將你納入牠的群體」。（美聯社）

    貓咪專家指出，當飼主被貓咪用額頭頂撞時，行為裡包含許多情感意義，其中一項就是「貓咪想將你納入牠的群體」。（美聯社）

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