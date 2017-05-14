養護院「扮」歌仔戲 78歲杜媽媽逗樂憨兒

被院民稱作「媽咪、杜媽媽」的杜王秀珍，裝扮成歌仔戲角色與院生同樂。（記者邱芷柔攝）

2017-05-14 15:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被院民稱作「媽咪、杜媽媽」的杜王秀珍，是屏東內埔迦南身障養護院董事長，儘管78歲高齡，仍致力協助孤苦無依的老憨兒、重殘者安置問題，今年母親節她特別與歌仔戲班合作，裝扮成歌仔戲角色與院生同樂，她說，看見憨兒們快樂的笑容，就是她最棒的母親節禮物。

杜媽媽早年因為自己的母親跌倒受傷，當時要找台灣的安養機構，卻遍尋不著健全、完善的地方，於是興起自己建立照護機構的念頭，先生杜英吉和3名子女於是跟著投身公益，最後選在內埔鄉成立養護院，服務偏鄉患者。

杜媽媽說，她年輕時候很喜歡看歌仔戲，院內也有較年長的憨兒院生，她們都經歷過歌仔戲風靡的野台時代，曾經到養護院關懷的高雄歌劇團，一口答應到院內陪院生，沒想到團員吳苡菱等人不僅前來演出，還幫她裝扮成小旦一起演出白蛇傳，讓她逗樂大家，也一圓演歌仔戲的夢。

三十幾年前投入推動養護院建置的杜媽媽，到現在，每天仍能看見她在院內和院生聊天、泡茶的身影，她不僅對每一個院生的情況、遭遇都瞭若指掌，也常叮嚀孩子們延續當年建院信念，繼續深耕地方，給社會底層、弱勢民眾一個溫暖的家。