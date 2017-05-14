媽媽哭了！彰化天盛國小學童大聲說愛

彰化縣天盛國小舉辦「母親節傳情」活動，子女們大聲對媽媽說出感恩的話。（記者陳冠備攝）

2017-05-14 15:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣天盛國小慶祝母親節，發起「母親節傳情」活動，並鼓勵學生把對母親愛的告白片段錄影下來，貼在校方臉書，吸引不少人按讚分享，不少家長聽到子女們感性告白感動到哭，更有家長認為這份作業讓孩子長大了！

天盛國小鼓勵學童慶祝母親節時，要懂得把愛大聲說出來，因此鼓勵全校一到六年級學生嘗試短文寫作，把母親平日的辛勤與對子女的關愛寫出來，然後大聲唸給母親聽，有些學童把整段過程PO網，吸引不少人按讚，校方也把慶祝活動帶到學校禮堂，讓學生輪流上台，向母親大人愛的告白，平時嚴肅的媽媽們，聽到子女的真心話，無不動容，感動的把子女「攬條條」。

來自越南的阮氏媽媽表示，就讀小二的女兒平時就很貼心，可是從小家庭觀念還是比較保守，這次女兒能大方的說出愛，並學會感恩，覺得很欣慰，也認為這樣的愛心作業讓她學會分享長大了。

天盛國小校長施榕鑫表示，母親節是最感恩的季節，這次活動就是鼓勵學生懂得把愛說出來，剛好有從事電子產品的朋友，認同這樣理念，贊助全校師生一百台MP3，把學童大聲說出的愛，存進MP3裡，想聽就聽永不失真。

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