道路寬度差15米 中市進德路車禍頻傳

進德路車流多、路口不對稱，形成汽機車爭道。（記者張菁雅攝）

2017-05-14 14:46

〔記者張菁雅／台中報導〕東區復興陸橋正進行拆除工程，施工單位打通進德路做為替代道路，但道路兩端寬度相差15公尺，導致車禍頻傳。市議員鄭功進表示，進德路通車至今發生9件車禍，而去年同期僅1件，交通局有必要提出改善計畫，確保民眾安全。

鄭功進指出，進德路在4月15日開通，成為東南區首條貫穿鐵道的道路，也是復興陸橋封閉期間的主要替代道路，但進德路與南京路口寬度25公尺，穿過鐵路到復興東路口後，因該路段被劃為園道，路寬縮減為10公尺，成為交通瓶頸，至今共發生9件車禍，而對照去年同期，只有1件，等於是暴增9倍。

機車族曾先生也說，進德路開通後，與南京路、新民街及復興東路形成五叉路口，直行及轉彎的汽機車交織行駛，很容易與對向來車相撞，要通過進德路必須憑功夫，道路先搶先贏。

鄭功進呼籲交通局加速進德路交通工程改善期程，建議設置路口機車待轉交通標誌、標線，同時增加路口號誌的左轉保護時相。

交通局長王義川對此表示，復興陸橋將在5月底拆除完成，進行平面段通車，交通局將配合該路段通車，針對附近所有路口，同時辦理標誌、標線、號誌等交通工程的改善計畫。