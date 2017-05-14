母親節婚紗走秀 補給阿嬤一個婚紗夢
燕巢區尖山社區今天舉辦一場婚紗秀活動，「補給阿嬤一個婚紗夢」。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／燕巢報導〕燕巢區尖山社區不少長輩當年結婚因陋就簡，有人連新娘禮服都沒穿過，尖山社區今天為10多名阿嬤舉辦一場婚紗秀，「補給阿嬤一個婚紗夢」。
尖山社區理事長吳祈萬說，社區毗鄰阿公店水庫，居民以務農為生，在跟長輩聊天時，意外發現早年農村生活拮据，許多人當年結婚，都沒機會穿上漂亮的婚紗，至今仍留有遺憾！
尖山社區因此結合飛燕築巢小食堂、潓音樂物語樂團和燕巢國小尖山分校等在地資源，選在母親節這一天，為阿公阿嬤舉辦一場婚紗秀活動，一圓長輩的婚紗夢，吸引30多名、10多對銀髮佳偶共襄盛舉。
為了婚紗走秀，阿嬤們一大清早就早起趕著化妝、試穿婚紗，展現最妖嬌美麗的一面，在燕巢國小尖山分校學童充當花童引導下，阿公阿嬤們眉開眼笑地攜手走紅地毯進場，接受眾人的歡呼祝福，喪偶的阿公阿嬤，則由姊妹或好友結伴走紅地毯，共享活動的喜悅。
高齡93歲的董坐老阿嬤，由於老伴不良於行，今天單槍匹馬赴會，雖因皮膚問題無法重披婚紗，但看到同伴們花枝招展，也不禁笑逐顏開，她說，當年是坐黑轎嫁到夫家，婚後生活平淡幸福，距離上次穿新娘禮服，已經是70年前的陳年往事了。
同為80歲的吳萬居、吳邵善阿公阿嬤，是在民國45年結為連理，吳邵善阿嬤說，當年結婚很簡單樸實，婚後就開始忙著農務、家庭生活，雖然再次穿上婚紗感覺很悶熱，但內心很開心。
高齡93歲的董坐老阿嬤，距離上次穿新娘禮服，已經是70年前的陳年往事。（記者蘇福男攝）
阿公阿嬤眉開眼笑地攜手走紅地毯進場，接受眾人的歡呼祝福。（記者蘇福男攝）
尖山社區理事長吳祈萬下跪獻花，老伴靦腆不已，笑得合不攏嘴。（記者蘇福男攝）
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