台灣在雅加達辦路跑 3千印尼民眾參與
外貿協會在印尼首都雅加達舉辦台灣精品公益路跑，圖為起跑前的情景。（記者羅倩宜攝）
〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會新南向在印尼首發系列活動，今（14日）在雅加達舉辦公益路跑，吸引逾3千民眾參與。貿協駐當地人員表示，印尼民眾熱愛運動及路跑週邊市集，開放報名兩天就額滿。今日路跑終點並有台灣茶飲品牌歇腳亭、天星茶坊、麥味登、星球爆米花等，在現場販售，強打台灣形象。其中一杯奶茶要價70元台幣，比台灣行情更高。
配合本週在雅加達舉行的「台灣形象展」，外貿協會選在雅加達每週日的「無車日」，封街舉辦「台灣精品公益路跑」。早晨7點，就有3千5百名民眾在起跑點雅加達GBK體育場集合，穿上印有「台灣精品」logo的跑衣。另有深具台灣特色的三太子及台灣黑熊，化身吉祥物與現場民眾同樂。
外貿協會董事長黃志芳率領貿協員工跑完五公里，另貿協並邀請三陽機車、宏碁電腦、中華航空、長榮航空等國內廠商，贊助機車、筆電及機票，做為路跑獎品。
台灣精品公益路跑今年已邁入第四年，每年都吸引熱愛運動的印尼民眾參與。今年配合本週在雅加達舉辦的台灣形象展，擴大舉行。
除運動主題外，也配合印尼近年深受關注的兒童議題，由外貿協會邀請印尼民眾一同捐童書，短短2小時就募得2325本童書，印尼兒童議題近年來日漸受到關注，主辦單位中華民國對外貿易發展協會邀請印尼民眾一同作公益捐童書，短短 2小時募得2325本童書。這批童書將全數捐贈印尼公益團體Obor Berkat Indonesi，轉贈失學兒童。
印尼台商高應昌表示，台灣形象展及路跑活動，吸引許多印尼民眾關注，對建立台灣形象很有幫助，「建議政府可以持續舉辦，讓台灣更深入印尼人心。」
外貿協會董事長黃志芳在開跑前接受媒體訪問。（記者羅倩宜攝）
印尼民眾１４日參加台灣精品在雅加達舉行的公益路跑。（記者羅倩宜攝）
印尼民眾參與台灣精品路跑。（記者羅倩宜攝）
圖為路跑工作人員（記者羅倩宜攝）
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