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母親節 慈善團體提供弱勢家庭免費挑選日常用品

許多弱勢家庭今參加雲林家扶中心免費搬日常用品活動，大家開心滿載而歸。（記者陳燦坤攝）

2017-05-14  15:00

〔記者陳燦坤／雲林報導〕母親節愛心大送放，雲林家扶中心今與慈善團體提供額度，供弱勢家庭在台西超商免費搬走日常用品，許多家庭全家總動員將超商當成自己家，雙手抱滿沙拉油等日常用品，開心地歡渡今年母親節。

嘉義巿蘭潭獅子會等單位為了減輕弱勢家庭媽媽對生活的負擔，今天與雲林家扶中心合辦「親子購物添暖心，超超採購獻母親」慈善活動，提供80個弱勢家庭1300元額度，可以在台西一家超商免費搬運等值的日常用品回家，活動由家扶中心太鼓隊敲響鼓聲加、助陣，參與的家庭成員則是目不轉睛看著超商門巿，尋找第一個下手目標。

活動哨音吹響，弱勢家庭成員魚貫般進入超商，沙拉油、衛生紙及罐頭等最受歡迎，許多民眾兩手合抱就是3、4包衛生紙，大夥搬得好開心，為了感謝家扶中心等單位的關懷，弱勢家庭媽媽特地製作蚵殼項鍊致謝。

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  • 弱勢家庭媽媽贈送雲林家扶中心等單位蚵殼項鍊，感謝慈善團體關懷。（記者陳燦坤攝）

    弱勢家庭媽媽贈送雲林家扶中心等單位蚵殼項鍊，感謝慈善團體關懷。（記者陳燦坤攝）

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