梅山「母親花」開3成 賞花客絡繹不絕

今天適逢母親節，不少親子家庭前往梅山鄉橫山屏休閒園區賞花休憩。（記者曾迺強攝）

2017-05-14 14:21

〔記者曾迺強／梅山報導〕今年因氣候乾旱，嘉義縣梅山鄉橫山屏休閒園區種植的金針花花開僅3成，往年在5月初開鑼的「金針花海節」，今年被迫延後2週，從明天15日開始，為期1個半月，廟方預估5月20日後才會進入盛開期，今天適逢母親節，有不少親子家庭前往賞花休憩，人潮絡繹不絕。

橫屏山休閒園區是梅山玉虛宮廟產，位於台3線梅山段266.8公里處，園區面積1.6公頃，廟方6年前推動民眾認捐植樹造林，並設置環山步道提供遊客穿梭其間，園區廣植櫻花、桂花、桃花、桐花、金針花等，其中，又以每年5月金針花季最引人注目，而金針在古時被稱為萱草或是忘憂草，俗稱「母親花」。