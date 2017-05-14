40條母親節蛋糕已訂不取 老闆免費送賺福報

翠安儂負責人黃治鈞及李品萱夫妻將客人已訂不取的生乳捲拿來免費送客人。（記者黃明堂攝）

2017-05-14 14:14

［記者黃明堂／台東報導］以製作初鹿生乳捲聞名的台東市翠安儂風旅，在接獲某社團來電訂40條生乳捲要當會員母親節禮物，卻未於昨晚約定時間取貨。今天下午，老闆把這些生乳捲全部於門市免費發送，連帶今天營收也要捐出來，虧錢賺福報。

今天中午不到，翠安儂風旅門前已有不少民眾等著，下午兩點一到就可排隊拿到一條價值390元的初鹿生乳捲，有不少人力挺店家，想要付錢取貨，但都被婉拒，老闆黃治鈞落實免費承諾，為求公平，今天所有已預訂生乳捲的客人，也都享有免費。

翠安儂負責人黃治鈞及李品萱夫妻說，本月10日接獲某大社團來電，要訂初鹿生乳捲，電話中約訂13日晚間先交貨30條，15日再交貨10條，因為知道是要要當母親節禮物，後來，訂貨人還親自來店看貨，店方還貼心的幫忙製作母親節小卡片，昨天晚上，對方遲未取貨，打電話去問，對方竟說不要了，令他們傻眼。

黃治鈞說，對於對方的行為，他相當憤怒，因為生乳捲都是交貨當天現做，母親節期間又是蛋糕訂量最多的時段，為了這筆訂單，特別挪出生產線來製作，對方卻一句話就不要。

生乳捲的嘗鮮時限是4天，13日製作，到現在拿到架上販售，都還沒問題，但是，他們堅持只賣當天現做生乳捲，決定免費送，並將訊息po上臉書，結果引來大批網友聲援，譴責訂貨人。

黃治鈞的po文並未指名道姓，也未公布此社團名稱，署名此社團負責人的李姓人士po文回應：「本會為了母親節禮物原是向貴坊詢價！並無下訂或是任何書面填寫資料！因為本會會員反應改送其他禮品！如有彼此溝通不良在此致歉！

又貴坊昨晚打電話來詢問時！說明已經做好了！為了避免損失我會同意請馬上送到四維路慧子的店以便馬上送交各位會員手中！貴坊卻説不必了！都有來電為証以上說明！請勿以訛傳訛 ！誤導視聽」

李品萱說，對方於電話中清楚約訂交貨數量及日期，到店面看生乳捲時，也沒說不要訂了，在這種情況下，即使沒寫訂單也未下訂金，訂購行為也已經非常清楚了，對於對方以溝通不良來回應，無法接受。

黃治鈞又說，在向對方電話表達不滿後，對方回說「你們就把貨送來」，他更不能接受，他的生乳捲很熱銷，幹嘛強迫人家吃，所以寧可送人，當作福報。

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翠安儂風旅門前中午就開始有人等著要領免費生乳捲。（記者黃明堂攝）