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談媽媽嘮叨 柯文哲：訓練裝做沒聽到

2017-05-14  13:48

〔記者張凱翔／台北報導〕今日母親節，台北市長柯文哲前往大稻埕的新移民婦女暨家服中心，與社會局長許立民、知名部落客宅女小紅，暢談「讓媽媽開心的撇步」就是要「常回家」給媽媽看。柯還說，今年雖然已經58歲，但媽媽還是把他當3歲小孩，整天「碎碎念」，所以他現在已經訓練自己當做沒聽到。

柯文哲致詞時說，母親節最好的禮物，就是回去給媽媽看一看，昨天他特地回新竹訂餐廳與母親吃飯，沒想到吃完飯後媽媽竟然先把錢付完，果然「有媽媽真好」。

「我已經將自己訓練到把媽媽的嘮叨當作沒聽到！」，柯文哲也笑稱，今年他已58歲，但媽媽還是把他當成3歲小孩看待，每天碎碎念、碎碎念，不過母親就是母親，再怎樣她還是你媽媽。

他也說，媽媽認為談話性節目很沒有水準、都不看，但自從他擔任市長以後，母親都會替他監看電視，一發現有人罵他，就會打電話告訴他。

今天活動現場，柯文哲贈送現場母親康乃馨、DIY製作越式春捲，不過由於柯文哲製作的春捲賣相不佳，他自嘲「我比較會吃啦！」，讓現場民眾笑聲連連。

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  • 談媽媽嘮叨，柯文哲：訓練裝做沒聽到。（記者羅沛德攝）

    談媽媽嘮叨，柯文哲：訓練裝做沒聽到。（記者羅沛德攝）

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