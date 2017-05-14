談媽媽嘮叨 柯文哲：訓練裝做沒聽到
2017-05-14 13:48
〔記者張凱翔／台北報導〕今日母親節，台北市長柯文哲前往大稻埕的新移民婦女暨家服中心，與社會局長許立民、知名部落客宅女小紅，暢談「讓媽媽開心的撇步」就是要「常回家」給媽媽看。柯還說，今年雖然已經58歲，但媽媽還是把他當3歲小孩，整天「碎碎念」，所以他現在已經訓練自己當做沒聽到。
柯文哲致詞時說，母親節最好的禮物，就是回去給媽媽看一看，昨天他特地回新竹訂餐廳與母親吃飯，沒想到吃完飯後媽媽竟然先把錢付完，果然「有媽媽真好」。
「我已經將自己訓練到把媽媽的嘮叨當作沒聽到！」，柯文哲也笑稱，今年他已58歲，但媽媽還是把他當成3歲小孩看待，每天碎碎念、碎碎念，不過母親就是母親，再怎樣她還是你媽媽。
他也說，媽媽認為談話性節目很沒有水準、都不看，但自從他擔任市長以後，母親都會替他監看電視，一發現有人罵他，就會打電話告訴他。
今天活動現場，柯文哲贈送現場母親康乃馨、DIY製作越式春捲，不過由於柯文哲製作的春捲賣相不佳，他自嘲「我比較會吃啦！」，讓現場民眾笑聲連連。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週
- 泰國鱧作亂！台東活水湖驚傳「魚咬人」
- 溫馨片》不用三跪九叩禮！一支筆一張白紙就能感動媽咪
- 全國少棒錦標賽開打 賴神籲幫選手打氣
- 《健康聚寶盆》「眼袋手術」要做得漂亮 要先正確診斷
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 忠誠度爭議 郝龍斌、吳敦義針鋒相對
- 愛車被破窗行竊2天破案 車主：警效率超好！
- 方宥心主動獻身 傅子純心急扒衣
- 蔡英文：年改若成功 台灣民主就成功
- 投手墳場復仇秀 克蕭並列勝投王
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- 洗手幹走水龍頭 竊賊判罰5千元
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- 青梅歉收7成 信義梅製品喊漲
- 自由廣場》大家可以這樣守護房思琪
- （影音）豐臀金3歲女兒受夠了！崩潰對狗仔怒喊「別拍了」
- 〈生活停看聽〉生活惡習 引以為戒
- 單親媽獲助 不忘教5子女感恩
- 醉客砸破司機頭部 酒醒才知闖大禍
- 為參加WHA承認92共識？民調：7成民眾不認同
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 送悍將3連敗 兄弟「伍」夠厲害
- 遭酒駕車撞拖行200公尺 弟弟臉書集氣喚兄
- （專訪）摔傷坐輪椅瞞1個月 林明禎回家嚇哭媽
- 高球選手學醫 林鼎勝過4年關
- 國民黨公職募款 達成率不到9趴
- 漢光加碼 模擬共軍戰機攻清泉崗基地
- 五人制足球冠軍 甄審甄試恐無大學讀
- 新勒索病毒「想哭」襲擊全球
- 殺女凶手免死 小燈泡媽不願多談
- 馬英九：兩公約未廢死 挨轟始作俑者想撇清
- 基隆輕軌 解決通勤創造就業
- 猿隊史86％勝場 掌帥印的都他
- 兒成類植物人母不棄 子恢復語言
- MLB》紅襪塞爾K翻光芒 連7場雙位數三振（影音）
- 中國阻我參與WHA BBC：讓全球聽見台灣心聲
- 姜河那慘賣3成 見面會敬業甜笑
- 五峰清泉警所變原民藝術村 民憂治安
- 英國網路專家出手 意外中止勒索病毒傳播
- 謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好
- 《觀察筆記》決戰境外
- 龍舟點睛開光 端午東石漁港大車拚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：談媽媽嘮叨 柯文哲：訓練裝做沒聽到
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分