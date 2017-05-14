75歲裁縫師 魔術手改造阿媽內衣
2017-05-14 13:39
〔記者林國賢／雲林報導〕75歲裁縫師歐蜜無師自通練就手工縫製女性內衣，秉持「簡單穿、自然變美，更聰明塑身美學」理念，隱身四湖鄉小巷弄提供女性內在美，顧客們暱稱「塑身魔術師」。
歐蜜小時候家庭經濟不佳，加上台灣早期社會重男輕女，無法受正規學校教育，從少女時期就到一家小型成衣加工廠當作業員，直到60歲才憑著在加工廠學會的裁縫技術，無師自通在家裡開起店幫客人縫製手工內衣，靠著一針一線嚴謹的態度及口耳相傳的好功夫，成為一群愛美人士的好朋友。
歐蜜說，塑身衣與綁粽子的線作用一樣，能幫助女性朋友維持身形、塑出有腰的身材，好的塑身內衣要能端正姿勢、要能穿地久，因此恰到好處的塑身剪裁以及高度舒適的布件組合是相當重要的。
歐蜜用手工技巧，重新設計一系列復古風格的塑身衣新品，造型和外觀擺脫傳統保守思維，讓阿媽內衣改頭換面重出江湖。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週
- 泰國鱧作亂！台東活水湖驚傳「魚咬人」
- 溫馨片》不用三跪九叩禮！一支筆一張白紙就能感動媽咪
- 全國少棒錦標賽開打 賴神籲幫選手打氣
- 《健康聚寶盆》「眼袋手術」要做得漂亮 要先正確診斷
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 忠誠度爭議 郝龍斌、吳敦義針鋒相對
- 愛車被破窗行竊2天破案 車主：警效率超好！
- 方宥心主動獻身 傅子純心急扒衣
- 蔡英文：年改若成功 台灣民主就成功
- 投手墳場復仇秀 克蕭並列勝投王
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- 洗手幹走水龍頭 竊賊判罰5千元
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- 青梅歉收7成 信義梅製品喊漲
- 自由廣場》大家可以這樣守護房思琪
- （影音）豐臀金3歲女兒受夠了！崩潰對狗仔怒喊「別拍了」
- 〈生活停看聽〉生活惡習 引以為戒
- 單親媽獲助 不忘教5子女感恩
- 醉客砸破司機頭部 酒醒才知闖大禍
- 為參加WHA承認92共識？民調：7成民眾不認同
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 送悍將3連敗 兄弟「伍」夠厲害
- 遭酒駕車撞拖行200公尺 弟弟臉書集氣喚兄
- （專訪）摔傷坐輪椅瞞1個月 林明禎回家嚇哭媽
- 高球選手學醫 林鼎勝過4年關
- 國民黨公職募款 達成率不到9趴
- 漢光加碼 模擬共軍戰機攻清泉崗基地
- 五人制足球冠軍 甄審甄試恐無大學讀
- 新勒索病毒「想哭」襲擊全球
- 殺女凶手免死 小燈泡媽不願多談
- 馬英九：兩公約未廢死 挨轟始作俑者想撇清
- 基隆輕軌 解決通勤創造就業
- 猿隊史86％勝場 掌帥印的都他
- 兒成類植物人母不棄 子恢復語言
- MLB》紅襪塞爾K翻光芒 連7場雙位數三振（影音）
- 中國阻我參與WHA BBC：讓全球聽見台灣心聲
- 姜河那慘賣3成 見面會敬業甜笑
- 五峰清泉警所變原民藝術村 民憂治安
- 英國網路專家出手 意外中止勒索病毒傳播
- 謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好
- 《觀察筆記》決戰境外
- 龍舟點睛開光 端午東石漁港大車拚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：75歲裁縫師 魔術手改造阿媽內衣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分