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75歲裁縫師 魔術手改造阿媽內衣

2017-05-14  13:39

〔記者林國賢／雲林報導〕75歲裁縫師歐蜜無師自通練就手工縫製女性內衣，秉持「簡單穿、自然變美，更聰明塑身美學」理念，隱身四湖鄉小巷弄提供女性內在美，顧客們暱稱「塑身魔術師」。

歐蜜小時候家庭經濟不佳，加上台灣早期社會重男輕女，無法受正規學校教育，從少女時期就到一家小型成衣加工廠當作業員，直到60歲才憑著在加工廠學會的裁縫技術，無師自通在家裡開起店幫客人縫製手工內衣，靠著一針一線嚴謹的態度及口耳相傳的好功夫，成為一群愛美人士的好朋友。

歐蜜說，塑身衣與綁粽子的線作用一樣，能幫助女性朋友維持身形、塑出有腰的身材，好的塑身內衣要能端正姿勢、要能穿地久，因此恰到好處的塑身剪裁以及高度舒適的布件組合是相當重要的。

歐蜜用手工技巧，重新設計一系列復古風格的塑身衣新品，造型和外觀擺脫傳統保守思維，讓阿媽內衣改頭換面重出江湖。

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  • 裁縫師歐蜜（右）手工縫製塑身衣，健身雕塑身材。（記者林國賢攝）

    裁縫師歐蜜（右）手工縫製塑身衣，健身雕塑身材。（記者林國賢攝）

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