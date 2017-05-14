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柯P：共享單車應管理、非禁止

2017-05-14  12:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕共享單車OBike近期已在北市上路，為避免單車違停歪風，北市將重啟「北市處理妨礙交通車輛自治條例」。台北市長柯文哲今天受訪表示，很多國家已經開始實施共享單車，看來已經擋不住，因此主張要管理而非禁止，表示北市府近期將會公告自治條例。

北市自行車相當大量，比照台中、台南市，研擬自行車拖吊費與保管費收費標準，並納入「北市處理妨礙交通車輛自治條例修正案」作規範，送北市議會審查未有進度，直2014年通過，但見社會風氣不成熟，市府未落實執法。交通局說，近期冒出共享單車OBike，為避免日後恐衍生違停亂象，近日才決定啟動該條例，減少民眾違法停車亂象。

據交大統計，99年起拖吊違停自行車逐年增加，前年高達5137輛。北市議員陳建銘指自行車位不足是原因之一，停車格多設在捷運站周邊，且停放時間長，流動率低，另OBike進駐後，佔用停車格，排擠原有停車空間，造成違停嚴重，呼籲政府應對共享單車業者訂定管理辦法，而非向民眾取締。

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  • 共享單車OBike近期已在北市上路，為避免單車違停歪風，北市將重啟「北市處理妨礙交通車輛自治條例」。（記者鍾泓良攝）

    共享單車OBike近期已在北市上路，為避免單車違停歪風，北市將重啟「北市處理妨礙交通車輛自治條例」。（記者鍾泓良攝）

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