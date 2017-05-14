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最好的禮物 衛生局：給媽媽與孩子無菸害環境

2017-05-14  12:44

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣政府衛生局指出，台灣每年有2萬人死於菸害，每25分鐘就有1人死於菸害，吸菸者每2人就有1人死於與菸相關的疾病。苗縣衛生局局長張蕊仙說，在母親節這一天，要呼籲癮君子們，給媽媽與孩子們一個無菸害環境，就是送給母親最好的禮物。

苗縣衛生局指出，與吸菸者同住的民眾，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%。尤其長期生活在二手菸環境中的兒童，會造成或加重幼兒氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道疾病，且與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症有關。

張蕊仙表示，吸菸者就算不在孩子面前抽，仍會導致「三手菸」毒性微粒殘留在車子、衣服、地毯、桌面、窗簾、衣櫃等處，至少含有11種高度致癌化合物，恐造成兒童認知能力缺陷、增加哮喘、中耳炎以及血癌風險。

苗縣衛生局強調，吸菸者比非吸菸者有高達13至23倍氣管、肺、支氣管癌死亡風險，5至10倍口腔癌死亡風險，及2至7倍的心血管疾病死亡風險；研究也證實二手菸，暴露會增加罹患肺癌、冠狀動脈心臟病、腦血管疾病之罹病死亡風險。

張蕊仙說，不論是一手菸、二手菸、三手菸，都會帶給家人不容小覷健康危害。在母親節時刻，呼籲民眾能一起向「菸」說不，就是最好的佳節禮物。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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  • 苗縣衛生局表示，向菸說不，就是母親節最好的禮物。（記者許展溢翻攝）

    苗縣衛生局表示，向菸說不，就是母親節最好的禮物。（記者許展溢翻攝）

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標題：最好的禮物 衛生局：給媽媽與孩子無菸害環境


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