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國際油價漲跌互見 下週油價不調整

2017-05-14  12:15

〔記者林筑涵／台北報導〕由於國際原油價格漲跌互見，因此中油及台塑宣佈，下週一汽柴油不予調整。

中油表示，近期國際原油價格漲跌互見因此，下週油價維持92無鉛汽油每公升23.4元、95無鉛汽油每公升24.9元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.9元。

同時，台塑化與中油調幅相同，油價維持92無鉛汽油每公升23.4元、95無鉛汽油每公升24.8元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.6元。

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  • 國際油價漲跌互見。油田示意圖。（資料照，路透）

    國際油價漲跌互見。油田示意圖。（資料照，路透）

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