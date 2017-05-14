慈濟最大場浴佛 今晚中正紀念堂舉行

2017年慈濟全球首場浴佛典禮是在厄瓜多聖塔安娜教堂舉行。（慈濟基金會提供）

2017-05-14 12:19

〔記者陳炳宏／台北報導〕慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會每年皆舉辦「全球浴佛大典」，但往年全球第一場浴佛都是在台灣，今年卻不一樣了，2017年全球第一場慈濟浴佛是5月3日在天主教國家厄瓜多舉行，參與民眾感恩台灣聞聲救苦、千里救災救難，而最大場次浴佛，是在今天下午6點於台北中正紀念堂舉行。

慈濟基金會指出，今年4月初厄瓜多發生豪雨，在三個省份釀成災害，受影響達12萬人，慈濟志工在帶動厄瓜多聖塔安娜以工代賑結束後，5月3日立即在當地聖塔安娜教堂舉辦浴佛活動。這一場跨宗教的融合，不只感動神父，也讓當地的居民印象深刻。

當1400位天主教徒來到聖塔安娜教堂，他們不是來作禮拜，反而是來參加以佛教儀式舉辦的浴佛典禮。跨越宗教的界線，這個典禮活動讓辛苦工作一週的居民們，在大家的掌聲中獲得讚揚，同時也為厄瓜多聖塔安娜以工代賑畫下句點。

今天上午7點起，慈濟基金會在證嚴法師帶領下，花蓮靜思堂、台中潭子、清水及高雄四地連線，共1萬2318人虔誠禮敬諸佛後，開啟佛誕節、母親節的全球浴佛祈福儀式，慈濟基金會表示，將於全球五大洲共38個國家/地區，預計舉辦逾472場浴佛典禮，台灣地區共計有278場次，全台各道場千位法師與會，超過13萬民眾參與。海外地區計有5大洲、37國194場，將近13萬，全球合計超過26萬人共沐佛恩、親恩、眾生恩。

除了各地社區的浴佛外，「希望工程、援建有成」，花蓮、屏東、苗栗、台東等慈濟援建學校師長、校長也感恩與會，此外，針對「迷途知過、懺悔離垢」的受刑人，慈濟在澎湖、金門、台中、屏東、宜蘭、花蓮等6縣市監獄、戒治所、看守所、少年觀護所13場次浴佛，希望聲聲佛號讓受刑人可以懺悔離苦、虔誠浴佛淨自心。

而全球最大場次浴佛，是在今天下午6點於台北中正紀念堂舉行，預計將有超過2萬2千人與會，共有來自蒙古、俄、法、德、土、教廷、海地、日、韓、菲、泰、秘魯、印度、吉里巴斯、聖克里斯多福等15國駐台代表與大使出席觀禮，由600位年輕人及128法師演繹「鐘鼓齊鳴」後展開。

2017年慈濟全球首場浴佛典禮是在厄瓜多聖塔安娜教堂舉行。（慈濟基金會提供）