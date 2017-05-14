全國少棒錦標賽開打 賴神籲幫選手打氣

全國少棒錦標賽開打，台南市長賴清德（中）到場為選手加油。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-14 12:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕106年華南金控盃全國少棒錦標賽今天起在台南市開打，市長賴清德到場為地主隊加油，他強調，這次的賽事攸關2017WBSC世界盃少棒錦標賽台灣隊的代表權，他籲請各界一起來幫選手們打氣，未來能以精湛的球技，繼續為國爭光。

這次華南金控盃全國少棒錦標賽，有來自17個縣市的球隊參加，分為A、B組，在台南市善化與歸仁等2處棒球場展開，21日將進行總決賽，為期8天。

地主台南市隊今天上午10點半出戰南投縣隊，由強投陳睿豐掛帥先發，賴清德專程到場，坐在先攻球隊的三壘看台，跟著觀眾加油吶喊，選手有表現精采之處，還激動地站起來，高聲歡呼，相當投入。

由於還要趕行程，賴清德欣賞了45分鐘的球賽，意猶未盡地離開，他表示，台南市隊訓練有素、攻守精彩，值得全體市民喝采。

賴清德也指出，這次的賽事，也將選拔代表台灣參加WBSC世界盃少棒錦標賽的城市，各縣市球隊無不卯足全力拚戰，精彩可期，歡迎大家一起來為小選手們加油、打氣。

這次台南市隊由協進、公園、崇學、安慶等4所國小的菁英共同組成，分配在A組，與台中、台東、新北、新竹、南投、苗栗、雲林等勁旅同組，競爭激烈。

台南市隊由強投陳睿豐掛帥先發。（記者吳俊鋒攝）