紓解甲后路交通 啟動外環道計畫

2017-05-14 11:54

〔記者張菁雅／台中報導〕大甲區甲后路是國道3號大甲交流道進入大甲區必經道路，假日經常塞車，為紓解甲后路交通，台中市政府建設局規劃「大甲交流道連結經國路外環道路」，全長2.768公里，經費約8.66億元，工程分兩期，第1期工程預計於108年初開工，110年完成，第2期工程正辦理都市計畫變更。

建設局表示，甲后路為大甲交流道進入大甲區必經的道路之一，加上原132線外環道車輛匯入，車流繁忙，交通號誌多，下交流道往市區路段常塞車，假日更是車陣綿延，因此市府通盤規劃大甲聯外道路，推動大甲交流道連結經國路外環道路工程。

建設局長黃玉霖表示，此聯外道路循溫寮溪路廊開闢，因經過都市計畫區及非都市計畫區，工程將採一次規劃設計，分期施作的方式推動，第1期將先施作非都市計畫區範圍，施工長度1.668公里，總工程費4.25億元，完工後車輛可經由甲東橋銜接至美村橋，紓解部分車流量。

第2期因位處都市計畫區，需先完成都市計畫變更程序後，再辦理開闢工程，該路段長1.1公里，總工程費4.41億元。都市計畫變更案已送到內政部，內政部訂於5月23日審查。

黃玉霖指出，建設局除編列工程規劃費470萬元外，今年也爭取4378萬5000元設計監造費，辦理第1、2期全線設計作業；另已提列107年先期計畫，爭取第1期非都市計畫區範圍路段，用地取得費6000萬元，後續配合第1期用地取得爭取工程經費，工程可於108年初開工，110年完成。