紓解甲后路交通 啟動外環道計畫
2017-05-14 11:54
〔記者張菁雅／台中報導〕大甲區甲后路是國道3號大甲交流道進入大甲區必經道路，假日經常塞車，為紓解甲后路交通，台中市政府建設局規劃「大甲交流道連結經國路外環道路」，全長2.768公里，經費約8.66億元，工程分兩期，第1期工程預計於108年初開工，110年完成，第2期工程正辦理都市計畫變更。
建設局表示，甲后路為大甲交流道進入大甲區必經的道路之一，加上原132線外環道車輛匯入，車流繁忙，交通號誌多，下交流道往市區路段常塞車，假日更是車陣綿延，因此市府通盤規劃大甲聯外道路，推動大甲交流道連結經國路外環道路工程。
建設局長黃玉霖表示，此聯外道路循溫寮溪路廊開闢，因經過都市計畫區及非都市計畫區，工程將採一次規劃設計，分期施作的方式推動，第1期將先施作非都市計畫區範圍，施工長度1.668公里，總工程費4.25億元，完工後車輛可經由甲東橋銜接至美村橋，紓解部分車流量。
第2期因位處都市計畫區，需先完成都市計畫變更程序後，再辦理開闢工程，該路段長1.1公里，總工程費4.41億元。都市計畫變更案已送到內政部，內政部訂於5月23日審查。
黃玉霖指出，建設局除編列工程規劃費470萬元外，今年也爭取4378萬5000元設計監造費，辦理第1、2期全線設計作業；另已提列107年先期計畫，爭取第1期非都市計畫區範圍路段，用地取得費6000萬元，後續配合第1期用地取得爭取工程經費，工程可於108年初開工，110年完成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 黃裕翔彈奏新不了情 緊抱媽媽
- 北市驚傳街頭喋血 口角引殺機1男遭刺送醫
- 自由廣場》中國世衛幹事長
- 洪雯倩／回首之淚：西班牙的最後一顆寶石 － 記阿函布拉宮
- 05/14 各報重點新聞一覽
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- （專訪）摔傷坐輪椅瞞1個月 林明禎回家嚇哭媽
- 日職》練打170球狀況佳 陽岱鋼有望恢復完整練習
- 看見警車迴轉落跑 他藏槍毒還是「4條通」
- （影音）銀行員宋仲基帥樣曝光！向《太陽》的「他」致敬
- 鐵道迷的「前瞻計畫」 重現台糖巡道車
- 不爽被送葬 沃爾怒投續命三分
- 劉香慈秘產豪門兒 PO寶寶高清正臉照
- 台灣無法出席WHA 學者：國際參與應跳脫兩岸框架
- 林明禎失聯帥父10年 17年僅見1次
- 法官見解分歧 馬應負最大責任
- 虐瞎員工眼睛 無惡不作老闆收押
- 〈生活停看聽〉生活惡習 引以為戒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Attack affects computer systems worldwide
- 提升萬華救護能力 艋舺地藏王廟贈救護車
- 自由廣場》瓊瑤困境可以避免
- 6券商集體遭駭勒索後…強化軟硬體 金融業高度戒備
- 發現可疑包裹 英關閉機場後引爆
- 沒做任何動作 這次也會中毒
- （影音）2600名粉絲大喊團名1分鐘！T-ARA不捨爆淚哭花妝
- 法操》用手機偷拍別人如廁！如被害人不提告，還能沒收手機嗎？
- 獲選宜蘭模範媽 收表揚公文隔日病逝
- MiLB》曾仁和7局僅失1分 隊友打線熄火苦吞首敗
- 漢光加碼 模擬共軍戰機攻清泉崗基地
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese institutions reported safe after attack
- 醉客砸破司機頭部 酒醒才知闖大禍
- 希臘北部列車出軌 至少10傷
- NBA》虧了！塞爾提克昨最後進攻被偷1秒（影音）
- 自由廣場》世界衛生 強凌弱
- 挺新南向 台商信保融資增4成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紓解甲后路交通 啟動外環道計畫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分