| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
香港地鐵列車縱火案 自焚嫌犯今不治 北市驚傳街頭喋血 口角引殺機1男遭刺送醫 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

贈米活動聾啞人士總被忽略 唐碧娥籌米相助

2017-05-14  11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕今天是母親節，各界的贈米愛心活動，聾啞人士社團總是被忽略，他們生活也相對困苦。台南市議員唐碧娥特別勸募200包愛心米，於今天上午送給台南市聾啞福利協進會北區、中西區200弱勢聾啞家庭，並祝福他們母親節快樂。

台南市聾啞福利協進會總幹事張宗華今天代表聾啞協會感謝唐議員的愛心。他說，唐議員長期關注聾啞人士，很感謝她在母親節，還想到弱勢的聾啞家庭，真的很感謝。

目前擔任教職的張華宗，出身聾啞家庭，深知聾啞家庭的困境，而長期為聾啞人士的福利及權益奔波。他說，該會目前有800多名會員，不到一成有正職工作，二至三成打零工，其他則從事資源回收等工作，生活相對困難。

他說，聾啞福利協進會相對其他「熱門」的社福團體，贈米常遭遺漏，勸募贈米相當辛苦，一年大約只有一次受邀，其他都得自己來募，很辛苦。因此只能募多少就算多少，不足的部分，他就先「欠著」，目前協會還「欠」他們2600多公斤的白米，也希望各界能協助。

唐碧娥表示，聾啞人士因為身體上的缺陷，找工作相較不易，為了讓聾啞人士能過個溫馨的母親節，特別對企業勸募白米。這次有幸能募到200包愛心米，她也特別感謝帛江科技公司的共襄盛舉，讓聾啞人士能好好過節。

廣告
  • 市議員唐碧娥勸募愛心米，分送弱勢聾啞家庭，並祝福他們母親節快樂。（記者蔡文居攝）

    市議員唐碧娥勸募愛心米，分送弱勢聾啞家庭，並祝福他們母親節快樂。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 母親節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：贈米活動聾啞人士總被忽略 唐碧娥籌米相助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.