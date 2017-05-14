贈米活動聾啞人士總被忽略 唐碧娥籌米相助
2017-05-14 11:43
〔記者蔡文居／台南報導〕今天是母親節，各界的贈米愛心活動，聾啞人士社團總是被忽略，他們生活也相對困苦。台南市議員唐碧娥特別勸募200包愛心米，於今天上午送給台南市聾啞福利協進會北區、中西區200弱勢聾啞家庭，並祝福他們母親節快樂。
台南市聾啞福利協進會總幹事張宗華今天代表聾啞協會感謝唐議員的愛心。他說，唐議員長期關注聾啞人士，很感謝她在母親節，還想到弱勢的聾啞家庭，真的很感謝。
目前擔任教職的張華宗，出身聾啞家庭，深知聾啞家庭的困境，而長期為聾啞人士的福利及權益奔波。他說，該會目前有800多名會員，不到一成有正職工作，二至三成打零工，其他則從事資源回收等工作，生活相對困難。
他說，聾啞福利協進會相對其他「熱門」的社福團體，贈米常遭遺漏，勸募贈米相當辛苦，一年大約只有一次受邀，其他都得自己來募，很辛苦。因此只能募多少就算多少，不足的部分，他就先「欠著」，目前協會還「欠」他們2600多公斤的白米，也希望各界能協助。
唐碧娥表示，聾啞人士因為身體上的缺陷，找工作相較不易，為了讓聾啞人士能過個溫馨的母親節，特別對企業勸募白米。這次有幸能募到200包愛心米，她也特別感謝帛江科技公司的共襄盛舉，讓聾啞人士能好好過節。
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