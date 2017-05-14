這樣過節好健康！ 台中花博路跑 3萬民眾早起

2017-05-14 11:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是母親節，「台中幸福開跑—為花博暖身」路跑活動清晨鳴槍，吸引近3萬民眾早起響應健康活動，不少家庭全家出動親子共襄盛舉，過個特別的母親節；台中市長林佳龍向參與民眾致意並表示，除藉跑路行銷花博，更盼市民一同參與，見證台中成為花園城市。

這項「台中幸福開跑—為花博暖身」路跑活動，繞著台中市政大樓週邊，包括台中國家歌劇院、夏綠地公園及府會園道等景點路跑，全程3公里。

活動自清晨6點起跑，不少人起早參與，清晨5點許市政廣場就湧進人氣，不少民眾全家大手牽小手參與，更有人推著娃娃車也來體驗健康活動。有民眾說，路跑過母親節，算是新鮮的慶祝方式，還有人說，跑完再去吃大餐慶祝母親節。

林佳龍今也到場向民眾致意，他說，這場花博暖身路跑全程3公里，沿途經過許多城市地標及公共藝術，鼓勵民眾為自己健康而跑、為家庭的幸福而跑、為明年的台中花博而跑，結果報名秒殺，吸引3萬人參與，以行動體驗台中是宜居城市，市府也會全力打造台中成為健康且美麗的花園城市。

此外，今天也是母親節，林佳龍祝福參與的媽媽永遠健康、快樂，鼓勵大家路跑完後，陪媽媽、老婆、女兒，共度美好的一天。

台中市府表示，台中城市活力十足，台中花博展期自2018年11月至2019年4月，共有后里、外埔及豐原3大展區；繼花博盛會後，2019年將舉辦全國原住民族運動會，同年8月更將舉辦奧運體系的國際賽事「東亞青年運動會」。