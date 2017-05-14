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讓男性更勇猛... 這食物超越海鮮功效！

海鮮富含「鋅」，男性補充含鋅食物有助生殖能力，但應注意攝取量。（資料照，易遊網提供）

2017-05-14  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕原來不止吃海鮮可以讓男性變得生猛有力，吃海藻類的「洋菜」比海鮮更厲害！

《華人健康網》報導，海鮮富含「鋅」，男性補充含鋅食物有助生殖能力，但富含鋅第一名的食物，不是大家印象中的牡蠣、生蠔等海鮮，而是海藻類的洋菜。

報導指出，鋅是有助男性增強體力、旺盛精神的營養元素，對男性生殖器、攝護腺會有影響，除了鋅以外，補充含有葉酸的食物，也對生殖能力很有幫助，像是蘑菇、綠藻、菠菜等，都是富含葉酸的食物。

但雖然鋅是人體內相當重要的微量原素，食用過多也不好，根據衛福部「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」的建議，成年男性每日鋅攝取量應在15至35毫克（洋菜每百公克的含量是59.792毫克），若攝取過量，很可能慢性中毒，嚴重的話還會影響性能力，所以還是適量就好。

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