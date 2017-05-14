| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

夜賞花 火龍果園不夜城

火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

2017-05-14  10:44

［記者王涵平／台南報導］火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。

火龍果近年來成為熱銷水果，種植面積日益增加，不少農民採取燈光照射調節產期，從東山山區看到的平原夜景不少是火龍果園燈光，許多民眾對於火龍果種植頗感興趣，詢問火龍果開花的樣子。

前南縣議員鄭鴻權離開政壇後開始從事農業，在太康有機農場約有2公頃的火龍果園，為了推廣火龍果，邀請不少好友晚間前往火龍果園賞花，有人生平第一次看到數量如此多的火龍果花，驚呼「真正有夠水啦！」

有民眾表示，一般賞花都是在白天，雖曾看過曇花夜間開花，但也只有1、2株，未曾看過如火龍果園的花海景觀，相當特別。

他說，火龍果一般約在4月開花，今年因缺水，花開得較晚，目前果園採用燈光照射，開得較多，火龍果花約每15天開1次，從晚間7時開到翌日早上7時，也是賞花的最好時間，歡迎民眾前往觀賞。

廣告
  • 火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

    火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

  • 火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

    火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火龍果
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：夜賞花 火龍果園不夜城


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.