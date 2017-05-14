夜賞花 火龍果園不夜城

火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

2017-05-14 10:44

［記者王涵平／台南報導］火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。

火龍果近年來成為熱銷水果，種植面積日益增加，不少農民採取燈光照射調節產期，從東山山區看到的平原夜景不少是火龍果園燈光，許多民眾對於火龍果種植頗感興趣，詢問火龍果開花的樣子。

前南縣議員鄭鴻權離開政壇後開始從事農業，在太康有機農場約有2公頃的火龍果園，為了推廣火龍果，邀請不少好友晚間前往火龍果園賞花，有人生平第一次看到數量如此多的火龍果花，驚呼「真正有夠水啦！」

有民眾表示，一般賞花都是在白天，雖曾看過曇花夜間開花，但也只有1、2株，未曾看過如火龍果園的花海景觀，相當特別。

他說，火龍果一般約在4月開花，今年因缺水，花開得較晚，目前果園採用燈光照射，開得較多，火龍果花約每15天開1次，從晚間7時開到翌日早上7時，也是賞花的最好時間，歡迎民眾前往觀賞。