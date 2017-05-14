快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
夜賞花 火龍果園不夜城
2017-05-14 10:44
火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］火龍果花季開始，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。
火龍果近年來成為熱銷水果，種植面積日益增加，不少農民採取燈光照射調節產期，從東山山區看到的平原夜景不少是火龍果園燈光，許多民眾對於火龍果種植頗感興趣，詢問火龍果開花的樣子。
前南縣議員鄭鴻權離開政壇後開始從事農業，在太康有機農場約有2公頃的火龍果園，為了推廣火龍果，邀請不少好友晚間前往火龍果園賞花，有人生平第一次看到數量如此多的火龍果花，驚呼「真正有夠水啦！」
有民眾表示，一般賞花都是在白天，雖曾看過曇花夜間開花，但也只有1、2株，未曾看過如火龍果園的花海景觀，相當特別。
他說，火龍果一般約在4月開花，今年因缺水，花開得較晚，目前果園採用燈光照射，開得較多，火龍果花約每15天開1次，從晚間7時開到翌日早上7時，也是賞花的最好時間，歡迎民眾前往觀賞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 火龍果
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 世越號發現罹難者骸骨 證實為失蹤女高中生
- （影音）2600名粉絲大喊團名1分鐘！T-ARA不捨爆淚哭花妝
- 一帶一路論壇》美警告中國：不該邀北韓
- 起步快、停車快、彈性大//輕軌 增加都市開發的可能性
- 【雙黃旗玉記】向單車客招手 串起旗山、玉井旅遊線
- 名嘴嗆有鐵證才吃屎 謝霆鋒恐「衝動結婚」
- 台版冠軍女兒 前跆拳金牌國手瑞芳開班
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- 5/14重要財經新聞一覽
- 【輕輕一瞬】 天空裡的信差
- 〈愛情軍師團〉愛的三角戀生死鬥
- Q1全球黃金需求大減18％ Q2仍不樂觀
- 北韓導彈高度逾2千公里 日本：疑為新飛彈
- 微波加熱天竺鼠 巴西少女慘遭圍剿
- 8年失聯！ 海倫清桃終於和媽媽聯絡上了...
- 修女如母顧貧弱 關山人獻上康乃馨
- 連生2聽障子女 慈馨媽媽辛酸變欣慰
- 前瞻軌道挨批 交通部：格局需擴大
- 北韓發射飛彈 文在寅：堅決處理挑釁
- 浪漫台三線 慢城南庄繡球花開
- 蔡英文支持度55.9％ 民調：兩岸政策獲6成認同
- 嚴爵孝親吃肥 樂當婆媽暫時男友
- 副總統：台中生活機能比台北好 除了空污…
- 台灣黃金儲備 退回全球14名
- 義大利船難 落跑船長判16年
- 不放棄唐氏症兒 「千層媽媽」展韌性
- 航空城馬拉松 海軍基地比賽
- MLB》岩隈久志右肩發炎恐休6週 水手先發僅1人健康
- 許維恩知道嗎？ Kid澳洲私會前女友...
- 發現可疑包裹 英關閉機場後引爆
- 6券商集體遭駭勒索後…強化軟硬體 金融業高度戒備
- 愛喲我的媽! 嘟嘟感性談妻女 好期待9月
- 單親媽獲助 不忘教5子女感恩
- 布蘭妮崩壞拖垮票房 來台賣唱本尊喊話失靈
- 《中英對照讀新聞》Moon spent about W50b on campaign 文在寅競選經費約500億韓元
- 校園賀節 餐飲生秘密禮媽媽驚喜
- 殺女凶手免死 小燈泡媽不願多談
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夜賞花 火龍果園不夜城
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分