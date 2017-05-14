小心！「勒索病毒」全球肆虐 安卓手機也可能中鏢

2017-05-14 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕最近一款名為WannaCry（想哭，WanaCrypt0r 2.0）的勒索病毒全球肆虐，利用微軟作業系統的漏洞，進行駭客攻擊，將用戶的檔案加密並向被害者勒索價值約新台幣9000元至1萬8000元不等的比特幣。雖然許多人都認為只有微軟作業系統才會中標，但有資安廠商表示，安卓（Android）手機也有可能遭到病毒肆虐，會鎖住螢幕無法開啟，建議手機用戶不要下載來路不明的APP，以免被「勒索」。

綜合媒體報導，趨勢科技、賽門鐵克等資安廠商都表示，雖然目前勒索病毒都出現在電腦用戶，但已傳出有不少安卓手機用戶出現災情，如果不小心安裝來路不明的APP，系統就會要求用戶支付贖金，才能解鎖手機畫面。雖然大多被鎖定的都是安卓手機，但勒索病毒也會攻擊「越獄」（JB）過的蘋果手機，不過案例較少發生。

事實上，多年前就有冒充APP的勒索病毒出現在手機上，用遊戲或影片播放方式吸引用戶點閱，藉此入侵手機，但後來會比較少見的原因，可能是因為駭客集團發現手機用戶取得的贖金有限，才慢慢的將目標轉向個人電腦上。為防止手機中毒，資安廠商也建議民眾不要從非官方平台下載軟體，也不要瀏覽不明網頁或信件，以避免自己的資料外流。