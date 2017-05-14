| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
香港地鐵列車縱火案 自焚嫌犯今不治 北市驚傳街頭喋血 口角引殺機1男遭刺送醫 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

小心！「勒索病毒」全球肆虐 安卓手機也可能中鏢

2017-05-14  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕最近一款名為WannaCry（想哭，WanaCrypt0r 2.0）的勒索病毒全球肆虐，利用微軟作業系統的漏洞，進行駭客攻擊，將用戶的檔案加密並向被害者勒索價值約新台幣9000元至1萬8000元不等的比特幣。雖然許多人都認為只有微軟作業系統才會中標，但有資安廠商表示，安卓（Android）手機也有可能遭到病毒肆虐，會鎖住螢幕無法開啟，建議手機用戶不要下載來路不明的APP，以免被「勒索」。

綜合媒體報導，趨勢科技、賽門鐵克等資安廠商都表示，雖然目前勒索病毒都出現在電腦用戶，但已傳出有不少安卓手機用戶出現災情，如果不小心安裝來路不明的APP，系統就會要求用戶支付贖金，才能解鎖手機畫面。雖然大多被鎖定的都是安卓手機，但勒索病毒也會攻擊「越獄」（JB）過的蘋果手機，不過案例較少發生。

事實上，多年前就有冒充APP的勒索病毒出現在手機上，用遊戲或影片播放方式吸引用戶點閱，藉此入侵手機，但後來會比較少見的原因，可能是因為駭客集團發現手機用戶取得的贖金有限，才慢慢的將目標轉向個人電腦上。為防止手機中毒，資安廠商也建議民眾不要從非官方平台下載軟體，也不要瀏覽不明網頁或信件，以避免自己的資料外流。

廣告
  • 最近名為「WanaCrypt0r 2.0」的勒索病毒席捲全球，安卓（Android）手機也有可能遭到病毒肆虐，會鎖住螢幕無法開啟。（歐新社）

    最近名為「WanaCrypt0r 2.0」的勒索病毒席捲全球，安卓（Android）手機也有可能遭到病毒肆虐，會鎖住螢幕無法開啟。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WannaCry WanaCrypt0r 勒索病毒 安卓 微軟 病毒 電腦病毒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：小心！「勒索病毒」全球肆虐 安卓手機也可能中鏢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.