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另類母親節活動 法鼓山信義百貨街「禪心漫步」
2017-05-14 10:43
〔記者陳炳宏／台北報導〕今天是母親節，將感恩的母親節、浴佛節，作為心靈的環保行動日，法鼓山於上午8點起，分別以台北市捷運忠孝復興站、象山站為起點，與民眾、義工們相約禪心漫步，走向國父紀念館，透過「都市經行」來調整心靈時鐘、放慢生活步伐，用生活禪展開一整天的「心靈環保（Stop、Relax、Enjoy，SRE）。
國父紀念館前布置莊嚴的浴佛台上，法鼓山方丈和尚果東法師將與政府官員以及 SRE家庭代表等，一同和在場民眾，懷著飲水思源的心情浴佛，並透過撞幸福鐘等方式， 為大眾祈福、為世界祈福。
果東法師表示，誠如法鼓山已故創辦人聖嚴師父所說，放下人我是非，宇宙萬物原是沒有區別的整體，消滅了敵我意識，一切眾生無非是彼此扶持的伴侶，這就是在期許我們是生命共同體，彼此互敬互諒、和諧包容，自然和樂無爭、光明遠大、福慧傳家。
果東法師也表示，有時候慨嘆家家有本難念的經，事實上都在成就智慧，讓我們有修福修慧心行的功課，這也就是心靈環保正面解讀逆向思考，不要用負面的情緒來反應處理。
法鼓山今天於國父紀念館廣場，安排10多項生活禪體驗，包含「鐘生幸福」、「鈔經祝福」、「圈住幸福」等感恩之旅， 還有適合闔家體驗禪趣的「禪修心樂園」。遊戲完成後，即可兌換素粽、棉花糖、枝仔冰、糖葫蘆等，可與親友共享懷舊風味的小點，同時藉由法師指導的吃飯禪，從心細細品嘗每項食材，各自散發出的幸福風味。
為慶祝母親節，在廣場的數百位青年義工，將以「慢活心舞動」等歌舞演出，陪媽媽們「把心拉近」，散發出青春洋溢的氣息，青年們特地用回收的資源，打造行動裝扮藝術看板，邀請民眾跟隨動作合影，體驗Stop-Relax . Enjoy的放鬆自在。
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