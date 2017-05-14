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台中捷運18列電聯車 預計年底全數交車
2017-05-14 09:57
台中捷運綠線電聯車預計今年底全數交車。（台中市政府提供）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線共採購18列電聯車，其中9列車由日本原裝進口，另9列車採技術轉移方式，在台灣組裝。台中市政府交通局長王義川表示，前者已有2列運抵台中，其餘7列正進行組裝，後者也在進行車架銲接作業，預計今年底前所有車輛可完成交車。
王義川表示，技術移轉方式是由原廠提供電聯車的原料及零件，委託台灣車輛股份有限公司組裝，該公司負責組裝的9列電聯車，已進行車架銲接作業；另9列於日本製造的電聯車，2列已於今年2月運抵台中，其餘7列也正進行組裝，預計今年底前可完成所有捷運車輛交車，後續也將陸續運抵北屯機廠測試。
王義川指出，台灣車輛公司為國內唯一軌道車體組裝廠，該公司目前進行的專案包括台北環狀線、淡海輕軌及台鐵EMU800電聯車等，台中捷運電聯車由日本川崎重工株式會社委託該公司量產製造，這樣的合作有助於落實「國車國造」，加上台灣車輛公司的技術是移轉自日本，未來車輛維修可以就近在台灣完成，不用依賴日本，也可降低成本。
另外，目前台中捷運綠線總進度為70％，在軌道工程部分，混凝土基座完成率為99％、鋼軌鋪設完成率為90％；土木建築部分，所有車站主體結構都已完成，末端的建物外牆、屋頂版、室內裝修工程持續進行中；機電工程部分，電聯車已從4月起於北屯機廠測試軌進行動態測試，預計今年8月將於主線展開一系列測試工作。
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