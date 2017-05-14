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想體驗女校生活 男大生變裝闖中山女高

一名陽明大學男學生，上個月初穿著女生制服，闖入中山女高。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-05-14  09:08

〔即時新聞／綜合報導〕陽明大學一名男學生，在上個月初想要體驗女校生活，不僅戴黑色假髮、穿著中山女高制服白衣黑裙，還穿上女性內衣，在中山女高內悠遊一整個上午，直到中午左右才被校方發現怪怪的，最後由警方將該男帶離校園。

據《蘋果日報》報導，中山女高對此指出，事發當天接近中午的時候，有老師發現該名「學生」舉動有點奇怪，上前探問時他卻馬上逃走，教師隨即通報教官室，再由校方報警並對校內廣播。不久後教官成功找到該男，讓警方協助將他帶走。

陽明大學表示，已對該名男大生展開心理輔導。台北市教育局對此個案透露，中山女高有電子圍籬，但當天沒有任何異常，猜測男大生是趁上學時間混入校園，建議中山女高在上學放學大批人潮出入時，可以強化陌生人辨識與門禁管理。

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