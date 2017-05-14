明天開始變天！ 吳德榮：週二有劇烈天氣變化
2017-05-14 08:02
前氣象局預報中心主任吳德榮指出，週二全台天氣受鋒面影響，局部地區將有瞬間強降水、雷擊、強風等劇烈天氣發生的機率。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）鋒面南移並逐漸往東通過台灣，中部以北及離島地區將由短暫雨轉為多雲的天氣。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，明天（15日）下午鋒面結構逐漸增強，週二（16日）全台天氣受到影響，局部地區將有瞬間強降水、雷擊、強風等劇烈天氣發生的機率。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今日白天至明日上午天氣明顯緩和，各地可見陽光，但仍有局部零星陣雨的機率，山區及午後機率較高，明日下午鋒面結構又逐漸增強，週二鋒面增強後往南緩慢移動，這段期間全台天氣皆受到影響，局部地區有比較大的降水，其中也有劇烈天氣（瞬間強降水、雷擊、強風）發生的機率。
貼文還說到，週三（17日）鋒面南移至巴士海峽，雖仍有局部短暫陣雨的機率，但天氣明顯緩和。週四、五（18、19日）鋒面滯留在巴士海峽，西半部天氣較為穩定，因濕度高、感覺比較悶熱，東半部及午後山區有局部短暫陣雨的機率。週六（20日）滯留鋒仍在巴士海峽，但有另一波微弱鋒面通過台灣，帶來零星降雨的機率，下週日（21日）微弱鋒面才脫離台灣。
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