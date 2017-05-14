明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週

氣象局指出，週一有另一道鋒面將影響台灣，各地將容易出現陣雨、雷雨或局部性大雨，不穩的天氣型態將持續到週六。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-14 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）鋒面南移並逐漸往東通過台灣，中部以北及離島地區將由短暫雨轉為多雲的天氣，各地白天高溫介於29至34度之間，週一（15日）有另一道鋒面將影響台灣，各地將容易出現陣雨、雷雨或局部性大雨，不穩的天氣型態將持續到週六（20日）。

氣象局表示，今天鋒面南移並逐漸往東通過台灣，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖雨勢將逐漸趨緩，由短暫雨轉為多雲的天氣，而東半部及南部地區則仍有局部短暫陣雨。氣溫方面，各地低溫介於22至25度之間，北部及東半部高溫約29至30度，中南部可達33至34度，白天感覺較為悶熱。

週一有另一道結構較佳的鋒面將影響台灣，預測週一下半天至週二（16日）各地都將轉為有陣雨或雷雨的天氣，且易有局部性大雨，中部以北及東北部天氣也會稍轉涼，週三（17日）至下週六鋒面逐漸南移至巴士海峽，南部和東半部有短暫陣雨，中部以北降雨則將減少，轉為以午後陣雨為主的天氣型態，午後雷陣雨容易被加強，下週日（21日）水氣又增多，各地易有短暫陣雨。

空氣品質部分，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 27 ~ 36 30 ~ 34 25 ~ 33

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中至過量級。（取自氣象局網站）