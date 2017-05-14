鋒面南移 中部以北雨勢趨緩

2017-05-14 05:52

〔中央社〕中央氣象局表示，今天鋒面通過，台灣中部以北地區及澎湖、金門、馬祖為短暫陣雨後多雲的天氣，東半部及南部地區仍有局部短暫陣雨。

氣象局指出，今天鋒面南移通過台灣，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖雨勢將逐漸趨緩，轉為多雲的天氣，而東半部及南部地區則仍有局部短暫陣雨。

此外，氣象局提醒民眾，氣溫方面，各地低溫介於攝氏22至25度之間，北部、東北部及東部高溫約28至29度，其他地區30至32度，白天感覺較為悶熱，請注意防曬並多補充水分。

氣象局指出，空氣品質預報，中南部地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。