書法家巧筆繪出台灣小吃 吸引老外來朝聖

各種台灣小吃透過創意筆法寫出中文字，再搭配插畫，讓外國人更快認識。（記者楊綿傑攝）

2017-05-14 02:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣以各種小吃聞名國際，包括鹹酥雞、臭豆腐、珍珠奶茶等，都是國外旅客來台必嚐目標。台灣新銳創意書法家黃玟寧，為了讓老外們印象更深刻，不只運用特殊筆法寫出這些小吃的中英文名稱，還畫上示意Ｑ圖，並做成明信片，展現濃濃在地味。

黃玟寧小時候因為無聊，跟著哥哥一起去學書法，想不到從此走入這個領域，後來讀了工業設計，成了設計師後發現，其實自己書法的深厚基礎能成為設計上的一項利器。而在一次赴日旅遊的機會中接觸到書法也可以很創意，不一定要侷限在楷書、行書，或者隸書等字體，也開啟她創意書法的創作。

不過她的筆法在一般傳統書法家眼中是異類，遭受挫折與批評後，她也曾經認真思考自己對不對，但是因為有許多人給她鼓勵及支持，使得她決定堅持寫出自己的風格，後來更毅然決然辭去設計師的工作，全心投入創意書法，成立6五3書法工作室，完成自己的夢想。

因為兼具設計背景，除了在書法呈現上有自己的一套風格，也很擅長使用小插畫來點綴作品。她除了曾為台南市府設計新年電子賀卡外，其創意書法字也曾被運用在金馬獎入圍動畫片中。而這些明信片中，她最早完成的就是「蝦捲」、「蚵仔煎」等故鄉美食。

黃玟寧說，她是台南人，台南一直以小吃聞名，自己想為推廣故鄉做些甚麼，所以就用比較喜歡又擅長的創意書法來構圖、寫字，做出這些具有台灣特色的小吃明信片。後續又覺得應該擴大到所有外國人有興趣的小吃，讓更多人能夠一目瞭然，才又陸續創作出「小籠包」、「肉燥飯」、「珍珠奶茶」等多樣小吃。

她的朋友曾送給外國友人這系列的明信片，結果外國友人竟因此前來台灣旅遊、品嘗小吃，還特地來看她寫字，黃玟寧也大方將作品送給他們，「能夠這樣推廣自己故鄉美好的事物，是一種金錢買不到的成就感」。