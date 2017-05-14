書法家巧筆繪出台灣小吃 吸引老外來朝聖
各種台灣小吃透過創意筆法寫出中文字，再搭配插畫，讓外國人更快認識。（記者楊綿傑攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣以各種小吃聞名國際，包括鹹酥雞、臭豆腐、珍珠奶茶等，都是國外旅客來台必嚐目標。台灣新銳創意書法家黃玟寧，為了讓老外們印象更深刻，不只運用特殊筆法寫出這些小吃的中英文名稱，還畫上示意Ｑ圖，並做成明信片，展現濃濃在地味。
黃玟寧小時候因為無聊，跟著哥哥一起去學書法，想不到從此走入這個領域，後來讀了工業設計，成了設計師後發現，其實自己書法的深厚基礎能成為設計上的一項利器。而在一次赴日旅遊的機會中接觸到書法也可以很創意，不一定要侷限在楷書、行書，或者隸書等字體，也開啟她創意書法的創作。
不過她的筆法在一般傳統書法家眼中是異類，遭受挫折與批評後，她也曾經認真思考自己對不對，但是因為有許多人給她鼓勵及支持，使得她決定堅持寫出自己的風格，後來更毅然決然辭去設計師的工作，全心投入創意書法，成立6五3書法工作室，完成自己的夢想。
因為兼具設計背景，除了在書法呈現上有自己的一套風格，也很擅長使用小插畫來點綴作品。她除了曾為台南市府設計新年電子賀卡外，其創意書法字也曾被運用在金馬獎入圍動畫片中。而這些明信片中，她最早完成的就是「蝦捲」、「蚵仔煎」等故鄉美食。
黃玟寧說，她是台南人，台南一直以小吃聞名，自己想為推廣故鄉做些甚麼，所以就用比較喜歡又擅長的創意書法來構圖、寫字，做出這些具有台灣特色的小吃明信片。後續又覺得應該擴大到所有外國人有興趣的小吃，讓更多人能夠一目瞭然，才又陸續創作出「小籠包」、「肉燥飯」、「珍珠奶茶」等多樣小吃。
她的朋友曾送給外國友人這系列的明信片，結果外國友人竟因此前來台灣旅遊、品嘗小吃，還特地來看她寫字，黃玟寧也大方將作品送給他們，「能夠這樣推廣自己故鄉美好的事物，是一種金錢買不到的成就感」。
各種台灣小吃透過創意筆法寫出中文字，再搭配插畫，讓外國人更快認識。（記者楊綿傑攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 成大教授驚傳校園墜樓 妻淚訴：煮一桌菜等無人
- MLB》正妹球場「脫衣乳搖」 馬林魚球團火大（影音）
- 「無法判死應終身監禁」
- 自由廣場》麵粉傷人
- 卜學亮重出江湖 含淚吃蜂蛹
- 南美館長林保堯上任 向藝術家請益
- 《北市》焚化廠售電回饋 改垃圾袋、提貨券各半
- 【朵朵小語】
- 【心靈花草茶】一種平衡的狀態
- 郭總統? 林百里不看好
- 都是「千場鐵捕」 洪總神話有缺憾
- 王溢正飆10K新高 桃猿完封獅
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 符合判決、未歧視精神疾病／衛福部長：凶手姓名可報導
- 中職》「贏」字不好寫 蔗總賽前這樣說
- 離譜！失主手機號碼 警察竟給竊嫌
- 崇文童秀舞贈花 高鐵旅客好開心
- 鄰里修路 模範母親率先捐錢
- 女星自嘲有張賤臉 想當壞女人專業戶
- 大福彩摃龜！ 今彩539頭獎開出3注
- 10建設砸5.5億 竹圍變觀光漁港
- 聖路易水晶 雕琢森林四季─鑽石切割 口吹玻璃 色澤生動 令人著迷
- 桃園電影節揭幕 印尼版「阿信」真人現身
- 美售兩派里艦今抵台 反潛戰力躍進
- 跑出基地魅力 航空城吸引近5千跑者重拾「一把青」感動
- 「10分」難堪閉幕 哈登：我負責
- 印尼穆斯林 下一「擊」瞄準華人
- 產品策略不對 難逃八掛山魔咒
- 《亞洲花式撞球錦標賽》球王殺手螺雷 締亞錦三連霸
- 自由廣場》共諜案頻傳 衝擊戰略部署
- 太陽、湖人到火箭 丹東尼遇波總全輸
- 垃圾暫放變長置 竹東鎮民怒丟縣府
- 教宗訪葡萄牙 50萬信徒參與封聖儀式
- 中信這場子「瘋砲」 二軍投手怕怕
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 打造生態廊道 十三分坑變新祕境
- 藍拒絕協商 立院抗議世衛聲明難產
- 女遭性侵祼逃呼救 中壢3路人冷漠不理
- 生子不敢說 謊報撿到棄嬰
- 經典藍白對抗 新竹搶先看
標題：書法家巧筆繪出台灣小吃 吸引老外來朝聖
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email