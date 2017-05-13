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大里金城公園聚賭勸不聽 公所拆椅子了

大里區金城社區公園內設置的長條椅，因長期遭佔用聚賭引發民怨，公所近日將椅子拆除防賭。（記者陳建志攝）

2017-05-13  23:40

〔記者陳建志／台中報導〕大里區金城社區公園涼亭下的長條椅，長期遭人佔據聚賭，還隨地丟煙蒂、大小便，不但一般民眾不敢靠近，就連一旁的溜滑梯小朋友也望而卻步，因多次勸導、取締都沒用，大里公所在地方建議下，近日將椅子拆除，不過也有部分民眾認為此舉將造成民眾無處休息，公所表示將觀察一段時間再決定是否重新裝上。

市議員張芬郁表示，大里區金城社區公園民國100年5月啟用後，成為附近民眾運動休閒的場所，不過近日接獲民眾陳情，表示公園涼亭下的椅子全被拆除，瞭解後才知道因椅子長期遭佔用聚賭，為了遏止此歪風乾脆拆椅子，雖贊同設法杜絕賭博行為，但認為不該為了懲罰少數人，讓大家到公園無處休息。

金城里長潘國琦則說，金城社區公園近1、2年來成為民眾聚賭的場所，最多時聚集達6、70人，賭博工具涵蓋象棋、撲克牌，尤其還隨地大小便、亂丟煙蒂，甚至將機車停到原本要保護兒童的軟墊上，造成軟墊破損，不但破壞環境，更讓一些婦人和小孩不敢到公園，多次勸導都不理會，甚至還惡言相向，實在很無奈，贊成公所拆除聚賭用的椅子。

大里區長周崇琦表示，因金城公園涼亭下的椅子長期遭人佔據聚賭，民眾不但無法坐著休息，甚至因此不敢到公園，包括里長一再向公所反映希望協助解決，但多次勸導都無效，因部分椅子已經損壞，才會趁機將所有的椅子都拆除，將觀察一段時間再決定是否重新裝上。

霧峰分局成功派出所游銘峰所長表示，金城社區公園內確實有民眾聚賭行為，已經多次派員警前往取締送辦，未來也會加強巡邏取締。

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