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奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了

2017-05-14  00:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北區錦平里低碳公園一株70年老荔枝樹每年結實纍纍，長滿荔枝，被地方稱為「萬年紅」去年突然不結果，一半樹身突然掉光樹葉、脫樹皮瀕死，里長曾找樹醫生也無明確救命方法，鄰居為了救樹，去年底開始天天播放佛經給樹聽，今年春天老樹竟吐新芽、長新花苞，重現生機，大家嘖嘖稱奇。

「我和老荔枝樹做鄰居40年，一定要救它！」邱穩成住家就在老荔枝樹旁邊，很有感情，他說，這是台灣原生種老欉，有10公尺高且枝葉茂密，供人遮蔭，每年夏天結果纍纍，荔枝酸甜、香味濃，讓街坊鄰居都很有口福，大家從年輕吃到老，去年卻看它不再開花結果，半身枯萎，非常心疼。

錦平里長游金隆說，老荔枝樹所在地原是太平國小宿舍，為前校長所種植，老樹去年突然像像中風一樣，半棵樹身掉光葉子、脫了樹皮，樹身像卡了白霜一樣，只剩另一半還完整，求助農業局找樹醫生看兩次病，沒有明確結果，建議去掉白色網狀附著物，並截肢枯萎的半棵樹身「救救看」，但大家不忍截肢，怕會樹身不平衡更快殞命，只能先沖洗樹身。

長年照料老樹的邱穩成不忍老樹奄奄一息，他告訴老樹要活下去「我放藥師佛經救你，你也不要放棄！」他打開3樓神明廳窗戶，在窗台放上喇叭，從去年9月起對著老樹24小時放送佛經，希望能給老樹正面能量加持

沒想到今年春天老荔枝樹竟然抽出新芽、長了新花苞，雖然另一半樹身仍光禿禿，但樹身已經生出一些新樹皮，讓人喜出望外，邱穩成直呼神奇，游金隆也說神明保佑，但仍盼樹專家或相關單位一起拯救。

中興大學植病系教授顏志恆雖沒替這棵老樹看過病，但他分析，老樹半身嚴重落葉、無法萌芽，疑似感染根部病害，無法吸取養份和水份，白色附著物只是昆蟲分泌物，一般不會致命，去年可能氣候問題或養份不足無法開花結果，今年重現生機，可能自行復原，也可能是迴光返照，建議每半年施肥，好好觀察，如果樹葉濃綠且不會小葉化，枝條樹皮有韌性、不會一扳就斷，就可能有活下去。

顏志恆也說，樹木落葉、無法萌芽枯萎部份為地上病害，包括長蟲吃葉子或感染真菌，但一般不會致命，但地下部份病害，包括根部病害或環境問題，他提醒觀察樹木，包括葉子顏色是否濃綠，如果青綠、黃綠要小心，及葉子數量是否變少，一般要佈滿樹冠，還有葉子形狀和大小，如果長不大、小葉化，代表根系無法充分吸收養份，也要注意下一季的情形。

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  • 老荔枝樹今年重新發芽、長新花苞，重現生機，讓里長游金隆和鄰居非常開心。（記者蔡淑媛攝）

    老荔枝樹今年重新發芽、長新花苞，重現生機，讓里長游金隆和鄰居非常開心。（記者蔡淑媛攝）

  • 老荔樹生病枝葉蕭條，半側樹身附著白色網狀物，里長去年找農業局、樹醫生為它治病。（記者蔡淑媛翻攝）

    老荔樹生病枝葉蕭條，半側樹身附著白色網狀物，里長去年找農業局、樹醫生為它治病。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 樹鄰居在窗台吊音響放佛經音樂為老荔樹祈福，今年重吐新芽、開花苞。（記者蔡淑媛攝）

    樹鄰居在窗台吊音響放佛經音樂為老荔樹祈福，今年重吐新芽、開花苞。（記者蔡淑媛攝）

  • 老荔樹一半枝葉茂密，一半只剩枯枝。（記者蔡淑媛攝）

    老荔樹一半枝葉茂密，一半只剩枯枝。（記者蔡淑媛攝）

  • 老荔枝樹今年重吐新芽、開花苞。（記者蔡淑媛攝）

    老荔枝樹今年重吐新芽、開花苞。（記者蔡淑媛攝）

  • 老荔枝樹未生病前長得又高又壯。（記者蔡淑媛翻攝）

    老荔枝樹未生病前長得又高又壯。（記者蔡淑媛翻攝）

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