出現共享雪莉單車 解決台大校園自行車「爆量」！
繼YouBike與oBike後，北市又出現共享自行車雪莉（Shelly）單車。（記者陳紜甄攝）
〔記者陳紜甄、吳柏軒／台北報導〕繼YouBike與oBike後，北市又出現共享自行車雪莉（Shelly）單車。雪莉單車由民間業者黑洞科技經營，創辦人為台大校友。由於台大校園腹地大，多數學生「以車代步」在校園中移動。共同創辦人吳宗澤發現，台大校園車輛數多，常常「爆量」並溢滿到人行道；因此推出雪莉單車，鼓勵學生租借代替購買，降低校園車輛數。
YouBike有固定的借還車地點，屬於甲地借、乙地還的模式。交通局表示，預計今年底站點可達400站，民眾只要步行5到10分鐘，就可借還車。oBike是由民間業者經營，沒有固定的借還車地點，oBike台灣總經理王妍婷表示，現已在花蓮與台東投放3000多台車，預計5月底會在雙北投放各1000輛，擴大營業。
雪莉單車與oBike同屬無樁共享單車，但雪莉單車定位在校園、科學園區，解決封閉式區域內的交通移動問題。雪莉單車採App借還車，並綁定信用卡或簽帳卡付費，費用為每30分鐘收取5元，不採用累進費率。
台大總務長王根樹說，台大目前單車確實太多，停車格雖然夠，但呈現亂停、擁擠現象，且1輛單車1個禮拜才用1、2次，其他時間就放置佔據空間，讓校園缺乏綠地空間，他曾經評估，校內只需1萬輛單車就足夠。他認為，如果學生願意騎乘共享單車，一定能大幅降低數量，如果有外部廠商願意提供良好管理，校方樂觀其成。如果未來租用方案合理，也會協助推廣，鼓勵學生不要買新車。
然而，當地的大學里長吳沛璇卻說，原本步行上學的學生，屆時雪莉單車上路後，就可能租借使用，再加上原本就已購買自行車的學生族群，自行車違停現象惡化，「不是更慘嗎？」她建議，台大應加強取締與托吊，減少違停亂象。
對此，吳宗澤表示，未來將歸納出學生停放車輛的高峰時間與地點，並根據學生的需求，調度校園車輛放置，降低學生隨意停放的情況，降低學生違停現象。不過，他坦言，如果學生將單車行駛至校園外，可能無法約束，唯有車輛停放在校園外達2、3天，團隊才會前往取回車輛。
據統計，台大校園自行車輛數約3萬5千至4萬台。雪莉單車下週將要在台大校園進行封測，首批車輛數50輛。一旦測試順利，最快1個月後就會正式上線。吳宗澤表示，未來雪莉單車順利營運，可有望減少台大校園內車輛數約2萬台左右。
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標題：出現共享雪莉單車 解決台大校園自行車「爆量」！
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