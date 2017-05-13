解決自行車違停亂象 北市將收拖吊與保管費

北市交通局將啟動實施「處理妨礙交通車輛自治條例」，如果民眾違停，將收取拖吊費與保管費。（記者陳紜甄攝）

2017-05-13 23:08

〔記者陳紜甄／台北報導〕民眾騎乘自行車風氣盛行，為避免日後造成自行車違停亂象，北市交通局交治科長張生萬表示，近期將與交通警察大隊、停管處召開會議，啟動實施「處理妨礙交通車輛自治條例」，如果民眾違停，將收取拖吊費與保管費。局長張哲揚表示，局處預計討論2週，2週後將報請市府核定，並經過半年的公告與宣導，就可上路。

張生萬表示，一旦實施該條例，個人自行車或是無樁共享單車，皆列入納管；一旦發現自行車隨處違停，就會執行拖吊，並向車主收取100元的拖吊費與每半天25元的保管費。不過由於自行車沒有納牌管理，難以對車主直接取締告發，因此張生萬說，自行車拖吊前，會事先拍照存證並記錄其特徵，民眾前來領車時，除了附上個人證件，也需提供車輛停放資訊與特徵，經確認無誤，才可領車。

鑒於北市自行車數量逐年增加，北市交通局比照台中、台南等市，研擬自行車拖吊費與保管費收費標準，並納入於「北市處理妨礙交通車輛自治條例」規範中。北市議會並在103年通過該條例，但交通局迄今都未啟動該條例。不過，張生萬表示，近期北市冒出共享單車oBike，為避免日後恐衍伸違停亂象，因此近日才決定啟動該條例，嚇阻民眾違法停車亂象。

北市自行車違停亂象嚴重，根據交大統計，民國99年起拖吊違停自行車量逐年增加，104年首度突破5000大關，高達5137輛。然而，市議員陳建銘指出，自行車格位不足是原因之一。他說，停車格多設在捷運站周邊，而且車輛停放時間長，流動率低，造成格位供不應求。另外，oBike進駐後，佔用停車格，排擠原有民眾的停車空間，才造成自行車違停現象嚴重，他呼籲，政府應該針對共享單車業者訂定管理辦法，而非向民眾取締。

北市已公告的12處禁停區域，包括捷運科技大樓站、古亭站、大安站等地，如果自行車在上述區域違停，車輛會被拖吊，但停放在12處以外的車輛則不會被拖吊。張哲揚表示，未來一旦啟動實施「處理妨礙交通車輛自治條例」，禁停範圍將從12處擴大至全台北市，屆時民眾隨意停車，都會被拖吊，並收取拖吊費與保管費。