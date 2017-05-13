這就是軍警媽媽的日常 不一樣的媽媽一樣的愛
北市警局發布的影片展現了一名女警的工作日常，並講述了成為人母後更能用同理心體會一般媽媽的心情。圖為女警安撫受害媽媽的嬰兒，結果忙到沒時間接自己孩子的電話。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕明天就是母親節，國防部及台北市警察局近日都推出了微電影，講述了身在軍警崗位的媽媽，必須同時兼顧工作及家庭的辛勞，其中國防部發表的「不一樣的媽媽」，從小孩子的角度講述了，雖然自己的媽媽不同於一般人，常常無法陪在自己身邊，但對孩子的關懷並未因此就比較少。北市警局的影片則從女警的角度，講述了成為人母後更能用同理心體會一般媽媽的心情。
臉書《國防部發言人》昨發布一段微電影「不一樣的媽媽」，片中從一名小男孩的角度講述，雖然自己的媽媽只會對自己大小聲、煮東西沒有奶奶煮的好吃、幫他寫作業還會寫錯，且遇到演習、天災時也無法陪在自己身邊，但身為軍人的媽媽即使無法在日常家務表現的盡善盡美，但對自己還是蘊藏了無限的關愛。
由北市警局推出的「我的警察媽媽」，則是從一名女警的日常工作帶出，當女警面對到孩子走失，還有遭遇家暴的媽媽時，因為自己也已經身為人母，所以在處理個案時能夠更加同理、體貼，了解對方的需求。影片中也提到，「媽媽的愛是大公無私、可以分享的，家人的體諒會讓媽媽變的更堅強」。
由於這兩段影片拍的寫實貼切，有些情節引發不少網友共鳴，讓網友除了在大讚之餘，也紛紛留言感謝媽媽，並祝全天下的媽媽母親節快樂。
相關影片請見：
《國防部發言人》發布一段微電影，片中從一名小男孩的角度講述，雖然自己的媽媽遇到演習、天災時無法陪在自己身邊，但對自己還是蘊藏了無限的關愛。（圖擷自《國防部發言人》臉書）
明天就是母親節，國防部及台北市警察局近日都推出了微電影，講述了身在軍警崗位的媽媽，必須同時兼顧工作及家庭的辛勞。（圖擷自《國防部發言人》臉書）
女警在辛苦工作後，下班時孩子都已經睡了，這些身兼母職的女警雖然很想跟孩子說說話，卻也不捨得吵醒孩子。（圖擷自YouTube）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 成大教授驚傳校園墜樓 妻淚訴：煮一桌菜等無人
- MLB》正妹球場「脫衣乳搖」 馬林魚球團火大（影音）
- 高國麟押寶「大帝」學長 明星賽三壘手
- 美售兩派里艦今抵台 反潛戰力躍進
- 防波堤挖溝種樹 議員譏「琉球奇景」
- 打造生態廊道 十三分坑變新祕境
- 日薪上萬元「一級棒」 中國應召女竟說：離婚缺錢！
- 印尼川普︰協助台灣推新南向
- 《亞洲花式撞球錦標賽》球王殺手螺雷 締亞錦三連霸
- 郭總統? 林百里不看好
- 都是「千場鐵捕」 洪總神話有缺憾
- 自由廣場》財政部專扯小英後腿？
- 自由廣場》小英還不反駁？
- 喬山疼惜媽咪 按摩椅送美腿機─模擬手感精準按摩痠痛點 降價優惠加碼送好禮
- 女星自嘲有張賤臉 想當壞女人專業戶
- 難忘寄養媽媽 相約過母親節
- 埃及中部地下墓穴 挖到17具木乃伊
- 軍人年改定案前 將邀退將溝通
- 《生育年齡調查》 新北平均32.2歲生寶寶 比北市少1.3歲
- 美國隊長失戀囉 13號特工歡喜被套牢
- 共諜案頻傳 南北又起訴5人
- 渾身酒味拒酒測 警強制抽血
- 美研究：人類嗅覺靈敏度 與汪星人一樣
- 性侵案頻傳太嚇人 林依晨生子計畫要ＸＸ
- 托育冠全台挨批「騙很大」 新北市府駁斥
- 自由廣場》世衛最黑暗惡例
- 杜德偉品咖啡 聊天噴奶味
- 王陽明頓悟時刻 細數居家品味
- 日本智庫呼籲：日本應立即加入亞投行
- 太陽、湖人到火箭 丹東尼遇波總全輸
- 【人生小景】緣來很奇妙
- 教宗訪葡萄牙 50萬信徒參與封聖儀式
- 龍舟賽移師竹圍 最高獎5萬
- 強哥想被踢出《神鬼奇航》 奧蘭多噁爛回歸開心
- 麥可愛女大秀上空日光浴照 遭抨擊霸氣回應
- 男星台北開唱 越洋讚媽大正妹
- 艾德瑞吉回神拆火箭 馬刺爭西冠
- 大福彩摃龜！ 今彩539頭獎開出3注
- 見縫築巢 麻雀進「住」消防車
- 湯姆熊割喉案受害家屬：變相昭告殺小孩免判死
標題：這就是軍警媽媽的日常 不一樣的媽媽一樣的愛
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email