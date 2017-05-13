這就是軍警媽媽的日常 不一樣的媽媽一樣的愛

北市警局發布的影片展現了一名女警的工作日常，並講述了成為人母後更能用同理心體會一般媽媽的心情。圖為女警安撫受害媽媽的嬰兒，結果忙到沒時間接自己孩子的電話。（圖擷自YouTube）

2017-05-13 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是母親節，國防部及台北市警察局近日都推出了微電影，講述了身在軍警崗位的媽媽，必須同時兼顧工作及家庭的辛勞，其中國防部發表的「不一樣的媽媽」，從小孩子的角度講述了，雖然自己的媽媽不同於一般人，常常無法陪在自己身邊，但對孩子的關懷並未因此就比較少。北市警局的影片則從女警的角度，講述了成為人母後更能用同理心體會一般媽媽的心情。

臉書《國防部發言人》昨發布一段微電影「不一樣的媽媽」，片中從一名小男孩的角度講述，雖然自己的媽媽只會對自己大小聲、煮東西沒有奶奶煮的好吃、幫他寫作業還會寫錯，且遇到演習、天災時也無法陪在自己身邊，但身為軍人的媽媽即使無法在日常家務表現的盡善盡美，但對自己還是蘊藏了無限的關愛。

由北市警局推出的「我的警察媽媽」，則是從一名女警的日常工作帶出，當女警面對到孩子走失，還有遭遇家暴的媽媽時，因為自己也已經身為人母，所以在處理個案時能夠更加同理、體貼，了解對方的需求。影片中也提到，「媽媽的愛是大公無私、可以分享的，家人的體諒會讓媽媽變的更堅強」。

由於這兩段影片拍的寫實貼切，有些情節引發不少網友共鳴，讓網友除了在大讚之餘，也紛紛留言感謝媽媽，並祝全天下的媽媽母親節快樂。

相關影片請見：

《國防部發言人》發布一段微電影，片中從一名小男孩的角度講述，雖然自己的媽媽遇到演習、天災時無法陪在自己身邊，但對自己還是蘊藏了無限的關愛。（圖擷自《國防部發言人》臉書）

明天就是母親節，國防部及台北市警察局近日都推出了微電影，講述了身在軍警崗位的媽媽，必須同時兼顧工作及家庭的辛勞。（圖擷自《國防部發言人》臉書）